Brandon i Borja García responen per Stuani

El Girona sense Stuani. Realment, era una frase que feia basarda ahir a Montilivi per rebre el Ponferradina (2-0). Però després que el killer uruguaià veiés la cinquena targeta groga a Riazor (2-2), no hi havia cap més remei que acceptar-ho encara que la incertesa sobre què li depararia al Girona era profunda. L'equip de Pep Lluís Martí tampoc tenia el lesionat Jonatan Soriano, així que era el moment idoni perquè la resta de jugadors ofensius es reivindiqués. Brandon Thomas i Borja García s'ho van prendre al peu de la lletra. Perquè ahir era molt important guanyar per anar a dormir deixant l'ascens directe a només tres punts i els seus gols a la primera part ho van fer possible.

No feia ni deu minuts que corria el cronòmetre quan Brandon Thomas va avançar els gironins. El de Santanyí va estrenar-se com a golejador blanc-i-vermell aprofitant una errada de Son i posteriorment el refús de Trigueros per superar René. Faltava molt per acabar el partit, però la primera prova ja estava superada. Abans de marxar als vestidors, Borja García s'encarregaria d'enllestir-ho. Més oportunista que ningú, el 10 del Girona va marcar el segon caçant una pilota que se li va escapar a René molt a prop del segon pal just després d'una centrada de Jairo. A punt pel xiulet final, Aday també veuria com el porter li atrapava un xut, arran d'una gran jugada de Samu Sáiz, que anava directe al fons de la xarxa amb una gran estirada a l'esquerra. O Àlex Gallar, enviant a fora i amb la porteria buida una pilota que s'havia treballat Samu dins l'àrea. Martí insistia a la prèvia que els seus jugadors tenien la capacitat de suplir la baixa de Stuani, no s'equivocava. Com a mínim, contra el Ponferradina.

Fins ahir, la vida sense l'uruguaià era bastant negre. Els números parlaven per si sols amb 2 empats i 6 derrotes en 8 partits: Betis (3-2), Atlètic (2-0), Getafe (2-0), Alabès (2-1), Sporting (1-1), Albacete 1-0), Almeria (3-1) i Ponferradina (1-1). Per recordar l'última victòria gironina amb un onze sense Stuani cal fer memòria, ja que es remunta al 3 de novembre de 2018. Aleshores, el Girona va guanyar a Mestalla amb un gol solitari de Pere Pons. L'actual jugador de l'Alabès també va ser hàbil per recollir el regal que li va fer Neto després que el porter refusés un cacau de Patrick Roberts. Calcant la mateixa situació d'ara, el davanter xarrúa era pitxitxi del campionat i de l'equip. La seva baixa per uns problemes a l'abductor era més que sensible d'entrada. Sobretot, perquè tampoc hi era Portu. El jugador de la Reial Societat que ahir reclamava un nen quan l' speaker de Montilivi va preguntar-li: «No hi és Stuani, qui creus que marcarà?». La seva resposta era errònia però Brandon i Borja García van encarregar-se de respondre per ell i pel Girona.