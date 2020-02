«Estàvem convençuts que estaríem a l'altura tot i no disposar de Stuani»

Per més victòries que arribin i encara que la dinàmica de resultats sigui més que positiva, serà difícil veure que Pep Lluís Martí es deixi anar. Ahir, després de doblegar el Ponferradina en una bona actuació tot sobreposant-se a l'absència de Cristhian Stuani, el tècnic va recuperar el seu discurs més planer, tot felicitant l'entrega dels seus homes i recordant que encara queda molta Lliga.



ascens directe



«Al final us avorrireu d'escoltar-me sempre dir el mateix. Hem de gaudir d'aquesta victòria, dels tres punts. Ens toca analitzar i corregir tot allò que podem fer millor. A partir de la propera setmana ens tocarà pensar en el proper partit, que serà molt complicat. Volem arribar el més amunt possible, és clar, competint com ho fem a cada partit i en tots els entrenaments».



regals del rival



«Nosaltres hem forçat moltes situacions perquè el rival falli. Hem tingut ambició, els jugadors han estat intensos i agressius. Hem sumat tres punts molt importants, amb això em quedo».



què en destaca?



«Em quedo amb tot. Amb l'esforç dels meus futbolistes. De tots. El compromís ha sigut enorme. També els de la banqueta han aportat coses. Hi ha un gran ambient de grup. Em quedo amb la feina, el treball, la implicació. Tots han tingut les coses més clares. De nou, hem tornat a deixar la porteria a zero».



el vestidor s'ho creu



«Hem d'estar convençuts del que fem. Volem transmetre que som un equip que tenim ambició i la passió per anar el més lluny possible. Això els jugadors ho palpen. És una faceta molt important».



11 punts dels últims 15



«Em quedo amb els 45 que tenim. M'és igual la ratxa. La importància és la feina diària. Hem de saber que això és molt complicat, que no serà gens fàcil. Tot i el 2-0 no ha sigut un partit senzill. Hem hagut de treballar molt per no rebre cap ocasió en contra. Ara volem fer-ho de la millor manera possible a Miranda».



el millor girona?



«Hem arribat al partit en el millor moment. Ara hem d'intentar que el diumenge vinent també estiguem en el millor moment. Hem d'ordenar-nos de nou. Els jugadors ho estan fent i això és el que ens està donant el premi».



sense stuani



«Tenim una plantilla molt àmplia. Avui els que han entrat a la segona part ho han fet molt bé, per exemple. Jugadors que han tingut 12 o 14 minuts han estat espectaculars. Tenim la capacitat de suplir qualsevol baixa. Stuani és important, ho diuen les estadístiques. Però estàvem confiats que podíem estar a l'altura sense ell».



afició fa l'onada



«La gent vol veure precisament això que està fent l'equip. És evident que marquen els resultats, encara que quan els jugadors ho donen tot, com està passant, l'afició està contenta».