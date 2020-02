La segona millor ratxa del curs alimenta el somni de l'ascens

El 19 de gener, ara fa una mica més d'un mes, el Girona encaixava la seva desena derrota a la Lliga. Ho feia al camp del Tenerife, on va ser incapaç de capgirar el matiner gol del conjunt local, en un matx marcat per una errada de Diamanka i la poca esma d'un equip que no va generar cap mena de perill per intentar imaginar una hipotètica remuntada. Tancava aquella jornada en setena posició, fora del play-off i a 11 punts dels dos primers classificats, Almeria i Cadis. Ben poc temps ha passat d'ençà i la situació ha canviat completament. La culpa la té la segona millor ratxa de la temporada. Són 11 punts dels últims 15 possibles i caldrà esperar al cap de setmana vinent per saber si l'equip serà capaç de batre els 12 punts de 18, fins ara la millor inèrcia del curs, també amb Pep Lluís Martí. A l'expectativa per veure què és el que passa a Anduva, els gironins han alimentat el somni de l'ascens. Pels bons resultats i també per les ensopegades dels conjunts capdavanters. Tot plegat, i a l'espera del que passi avui, han dormit a només tres punts de la segona plaça. Distància que variarà, o no, tot depenent del que faci el Saragossa aquesta tarda a La Romareda davant un Deportivo que, si bé semblava mort no fa pas gaire temps, ara enllaça vuit jornades sense perdre, amb set victòries i un empat consecutius. Els aragonesos tenen 48 punts, pels 45 del Girona. També caldrà estar molt presents del partit de l'Osca, ara mateix quart classificat amb 46 punts. Els de Míchel visiten aquesta nit el camp del Rayo Vallecano.

Passi el que passi, dues coses estan clares. La primera plaça es queda ara a set punts. Una distància considerable, però menor a la d'ara fa poques setmanes. L'altra, que l'equip de Martí s'ha consolidat a les places de play-off. És cinquè i així tancarà la jornada. I tindrà més o menys punts de marge depenent del resultat del partit del Mirandés. Els d'Anduva visiten l'Extremadura, que se la juga, i si guanyen entraran de ple a la promoció. Si empaten o perden, el setè lloc es quedarà a sis punts. Una diferència interessant i que guanya rellevància a mesura que avança la competició.