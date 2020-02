El Saragossa guanya i manté l'ascens directe a sis punts

Les dinàmiques i els estats d'ànims són fonamentals al futbol, sobretot en una categoria tan igualada i competida com ho és la Segona Divisió A. No fa massa temps, molts haurien apostat pel Cadis com a ferm candidat a l'ascens. Es manté l'equip andalús al capdavant de la classificació, però la seva inèrcia irregular l'ha dut a perdre part del seu avantatge i a veure com els seus perseguidors immediats s'acosten. Un d'ells és el Saragossa, ara mateix el conjunt en més bona forma del campionat. Encara no ha perdut aquest 2020 i ahir va sumar una altra victòria. Aquest cop, davant un Deportivo que veu tallada la seva bona inèrcia i que torna a perdre nou setmanes després. El 3-1 confirma els de Víctor Fernández a la segona posició, amb 51 punts i només un per sota del Cadis. És el Saragossa, per tant, la referència del Girona a l'hora de fixar la frontera amb l'ascens directe, que es troba a sis punts. Una distància considerable, però menor des que els de Martí van encaixar l'última derrota. A mitjan gener, després de caure a Tenerife, el segon lloc estava a onze punts per sobre dels blanc-i-vermells.

Els gironins continuen en estat de gràcia. S'han tret de sobre la irregularitat que els havia acompanyat durant bona part del campionat i fa cinc jornades que no perden. Això els ha permès consolidar-se en places de play-off. Aquesta última jornada l'han tancat en cinquena posició amb un marge de sis punts respecte al setè, un Rayo que va superar l'Osca (2-0), quart amb 46 punts. El marge hauria estat menor si el Mirandés hagués guanyat el seu partit d'ahir, però el proper rival dels de Martí a la Lliga va perdre (3-2) del camp de l'Extremadura, que així reactiva les seves opcions d'escapar del descens. Més peluda se li posa la salvació al Racing, cuer, que va tornar a perdre i veu com s'acosta de nou a Segona B.