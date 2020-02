L'última victòria del Mirandés a la Lliga va ser el 0-3 contra el Girona

Ara fa un parell mesos, ben bé abans de l'aturada de la Lliga per les vacances de Nadal, el Girona es preparava per rebre el Mirandés a Montilivi. Era el darrer partit de l'última jornada de la primera volta i l'equip arribava al partit amb la possibilitat d'acostar-se a tocar de l'ascens directe. La derrota de l'Almeria contra el Ponferradina (2-3) obria la porta als gironins a clavar un cop de puny a la taula a la Lliga al final de la primera volta. El problema va ser que alguns van veure el partit guanyat abans de jugar-lo i a l'hora de la veritat el Mirandés va clavar un bon bany de realitat als de Pep Lluís Martí amb un 0-3 inapel·lable. Dos gols de Merquelanz i un altre de marcos André, en un recital de Guridi al mig del camp, van deixar Montilivi més glaçat del que estava i amb un bon pam de nas.

La derrota va fer passar el Nadal fora del play-off, a 5 punts de l'ascens directe, i a més a més va fer disparar els elogis cap al Mirandés. El conjunt burgalès havia enlluernat tothom i ho continuaria fent el mes de gener gràcies a la seva trajectòria a la Copa, on va eliminar UCAM Múrcia, Celta de Vigo, Sevilla i Vila-real per plantar-se a les semifinals de la competició amb un 2-1 en contra i la tornada a Anduva davant la Reial Societat, la setmana entrant. La bona trajectòria a la Copa ha fet que el Mirandés hagi tingut un calendari d'allò més atapeït les últimes setmanes, en què, a més a més, ha hagut de disputar el partit ajornat per la pluja contra el Saragossa. Tot plegat ha fet que els resultats a la Lliga no acabin de ser del tot bons. No són dolents, i ara, però d'ençà de la golejada a Montilivi, el Mirandés no coneix la victòria a la Lliga. El conjunt d'Iraola va sumar 7 empats consecutius fins que abans-d'ahir va perdre al camp de l'Extremadura (3-2). Un balanç de 7 punts de 24 possibles que, d'haver-lo millorat tan sols una mica els hauria acostat encara més al play-off d'ascens. El Mirandés és ara dotzè i ha perdut una mica de pistonada, però és a només dos punts dels llocs de play-off.

Molt de mèrit té per a un equip acabat de pujar de Segona B haver pogut mantenir el ritme de dos partits per setmana durant dos mesos i no haver-se desplomat a la classificació. La sèrie d'empats ha penalitzat a la Lliga un equip que veu com la visita del Girona diumenge és una nosa abans de l'històric partit de tornada de semifinals de Copa en què es pot plantar a la gran final. El club va intentar avançar el partit, sense èxit, a divendres o dissabte. I és aquí on apareix el conjunt de Martí, que arribarà diumenge a Anduva disposat a mirar d'allargar la mala ratxa de resultats a la lliga del rival i el fet que pugui estar pensant més en el partit de Copa que ha de jugar al cap de tres dies que no pas en la Lliga.