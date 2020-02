Anduva és un fortí per al Mirandés, que no hi perd des del mes d'agost

El Mirandés té el partit de tornada de les semifinals de Copa contra la Reial Societat dimecres que ve a Anduva després d'haver perdut a l'anada per només 2-1. Algú podria pensar que els burgalesos tindran el cap al partit contra els txuri-urdin, i potser té raó. Tanmateix, el conjunt que prepara Andoni Iraola ha demostrat durant aquests dos mesos en què ha alternat Lliga i Copa que no s'ha deixat anar a la competició regular malgrat l'exigència de jugar dos partits per setmana. En aquest sentit, si bé fa dos mesos que no guanyen cap partit a la Lliga (l'últim va ser precisament a Montilivi 0-3), també ho és que Anduva és un autèntic fortí. Tant és així que el Mirandés no perd com a local des de la primera jornada de Lliga, en què hi va caure contra el Cadis (1-2). Des de llavors, Anduva ha estat inexpugnable i cap equip hi ha guanyat. Això sí, el Mirandés ha col·leccionat un bon piló d'empats, un total de 9 que, sumats a les 5 victòries, fan que els burgalesos encadenin 14 partits invictes com a locals. Si afegim els partits de Copa que ha jugat a casa, la sèrie s'amplia amb tres victòries més contra Celta (2-1), Sevilla (3-1) i Vila-real (4-2).

Que guanyar a Anduva és d'una dificultat enorme ho demostra també que l'equip només hi va perdre un partit (entre Lliga i play-off d'ascens) el curs passat. Va ser a la 37a jornada contra el Vitòria (1-2), ja sense res en joc. La resta, 15 victòries i 6 empats.