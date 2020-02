Ignasi Miquel ja s'entrena i podria jugar el diumenge

Pep Lluís Martí perd el central Pedro Alcalá pel partit de diumenge al camp del Mirandés per acumulació de targetes però no tot són males notícies perquè l'entrenador recupera un altre defensa com ho és Ignasi Miquel. El català ja s'entrena amb total normalitat després de patir una lesió al camp del Fuenlabrada que l'ha obligat a descansar aquestes tres últimes jornades.

Contra l'Osca no va poder jugar; estava a la infermeria però igualment havia de complir un partit de sanció per haver vist cinc targetes grogues. Igualment, tampoc va estar disponible per visitar Riazor ni el dissabte passat amb el Ponferradina. Aquest cap de setmana, a Anduva, Ignasi Miquel té molts números d'entrar a la convocatòria i està per veure si sortirà a l'onze titular acompanyant Juanpe Ramírez.