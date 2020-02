Un resultat positiu a Miranda igualaria la millor ratxa a fora

El Girona ha revifat. Els últims resultats, sobretot a partir d'aquell empat a Montilivi contra l'Oviedo (1-1) que tothom va considerar negativament han reactivat totes les opcions de l'equip. Fins i tot les d'ascens directe, una fita impossible de pensar-hi fa ben poques setmanes. Són cinc jornades en les quals l'equip ha sumat 11 punts de 15 possibles contra Oviedo (1-1), Fuenlabrada (0-1), Osca (1-0), Deportivo (2-2) i Ponfe (2-0). Una ratxa que és la segona millor de tota la temporada encara per sota de la de 15 punts de 21 possibles que es va fer quan va arribar Pep Lluís Martí. La missió ara és confirmar aquest pas endavant de l'equip i perllongar la bona ratxa diumenge al camp del Mirandés (12:00).

Aconseguir un resultat positiu a Miranda, a banda de mantenir la bona dinàmica de resultats i sensacions, suposaria, a més a més, igualar la millor ratxa de la temporada a domicili. El Girona ve ara d'empatar a la Corunya i de guanyar a Fuenlabrada i té a l'abast igualar els tres partits sense perdre lluny de Montilivi que són el millor registre del curs. Va ser arran de l'aterratge de Martí que l'equip va guanyar a Extremadura (1-3) i va empatar a Ponferrada (1-1) i Saragossa (3-3) sumant 5 punts dels 9 possibles. Fins llavors, amb Unzué el Girona només havia aconseguit un triomf a domicili, a Santander (0-3). La resta es comptava per derrotes: Albacete (1-0), Cadis (2-0), Almeria (3-1), Osca (1-0) i Oviedo (4-2). Aquest reguitzell de derrotes a fora ha provocat un dèficit de punts que fa que el Girona no estigui més amunt a la taula. És per això que si l'equip millora a domicili i manté els números a Montilivi, tindrà llicència per somiar.

D'altra banda, el Mirandés va tornar ahir a la feina després de dos dies de descans. L'equip burgalès acumula un piló de jugadors amb problemes físics que Andoni Iraola haurà de gestionar tant pel partit contra el Girona com pel de dimecres que ve de Copa. En principi, Merquelanz té complicat ser-hi diumenge mentre que Rey i Kijera podrien reaparèixer. Per la seva banda, Alexander González i Joaquín Muñoz van acabar lesionats l'últim partit i són dubte.