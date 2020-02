El 2020 li prova a un Girona que va a l'alça

El 2019 passarà a la història com un dels anys més difícils pel Girona. Perquè hi va protagonitzar una ratxa nefasta de resultats difícil d'explicar que l'acabaria condemnant al descens i perquè, malgrat una inversió rècord i un pressupost altíssim, el retorn a la Segona Divisió A no va ser com molts s'havien imaginat. L'any, a més, el va acomiadar de la pitjor manera possible l'equip dirigit per Pep Lluís Martí. Dues derrotes, contra Numància (2-0) i Mirandés (0-3) feien marxar de vacances a la plantilla amb un pam de nas i també deures. L'afició dubtava i ho feia encara més quan veia com s'iniciava el 2020, amb una nova decepció, aquest cop al camp del Rayo Vallecano. Tot i això, la millora ha sigut evident i aquest any, l'actual, presenta una història ben diferent. La inèrcia és una altra. El rendiment, també. Els resultats comencen a acompanyar, com la imatge. Tant és així que a punt de finiquitar el mes de febrer, el Girona presenta els cinquens millors números d'aquest any natural (i de la segona volta) a Segona. Quelcom impensable fa quatre dies, després de perdre al camp del Tenerife i de veure com les primeres posicions s'allunyaven.

En un parell de mesos s'han disputat vuit jornades. Els de Martí, de 24 punts possibles, n'han acabat sumant 14. No són números extraordinaris, però suficients per colar-se entre els millors d'aquest període a la categoria. Només hi ha quatre equips que els superen. El Deportivo, amb 19 punts i el capdavanter en aquesta peculiar classificació gràcies a una ratxa espectacular que l'ha permès escapar de la zona de descens. També un Saragossa que, amb 18, s'ha destapat com un dels favorits per lluitar per l'ascens. Tenerife i Màlaga, amb 17 i 15 punts cadascun, també han deixat enrere els mals resultats i tot i que no deixen de mirar cap enrere perquè no tenen el descens excessivament lluny, s'han acostat a la sisena posició, que donaria accés a disputar el play-off per pujar a la màxima categoria.

Els 14 punts del Girona aquest 2020 s'expliquen perquè el balanç presenta més victòries que no pas derrotes. Perquè d'ensopegades, també n'hi ha hagut. Les dues, al gener i amb el mateix marcador: 1-0 a Vallecas i també un 1-0 a l'Heliodoro Rodríguez López. Ha empatat un parell de partits el conjunt blanc-i-vermell. Un 1-1 amb l'Oviedo a casa i el 2-2 a Riazor, on Stuani va salvar els mobles amb dos gols al tram final. La resta de resultats, tot bones notícies. Fins a 4 victòries, la majoria d'elles a Montilivi. Les víctimes, les següents: Extremadura (3-1), Fuenlabrada (0-1), Osca (1-0) i Ponferradina (2-0). És el quart equip que menys gols ha encaixat aquest any, amb 6. Només milloren aquestes prestacions el Rayo Vallecano (3), Fuenlabrada (4) i Saragossa (4). A favor acumulen 10 gols; mitja dotzena d'ells, obra de Cristhian Stuani. N'han fet més el Tenerife, amb 13, i després el Deportivo, Saragossa, Almeria i Mirandés, tots ells amb 11. Sorprèn el rendiment del Cadis, l'encara líder de la categoria. Els gaditans, sòlids durant un bon tram de la temporada, han sumat només 9 punts dels últims 24.