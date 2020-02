Aday Una ruptura muscular deixa fora de combat el vallesà

El Girona es queda sense una peça important per als propers partits. Aday Benítez va patir ahir una ruptura muscular en el bíceps femoral de la cama dreta que el farà ser baixa, de moment, demà a Miranda de Ebro. El club no va fer públic quin serà el termini de recuperació del vallesà i va limitar-se a dir que «l'evolució de la lesió marcarà la seva reincorporació als entrenaments». El migcampista de Sentmenat s'havia consolidat a l'onze a la posició d'extrem per la banda dreta i encadenava cinc titularitats a la Lliga signant, a més a més, notables actuacions. La baixa d'Aday farà doncs que Martí hagi de rumiar quin serà el seu substitut. El més probable és que Jairo Izquierdo es mantingui a l'esquerra i Brandon Thomas passi a la dreta, deixant la punta d'atac per a Stuani.