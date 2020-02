Pep Lluís Martí: «Per demà haurem de vigilar amb les contres i la velocitat del Mirandés»

Demà el Girona visita el camp del Mirandés. Un equip que va doblegar els gironins (0-3) a l'anada en un partit negre pels de Montilivi. L'entrenador blanc-i-vermell, Pep Lluís Martí, ha assegurat que per demà el Girona ha de "tenir molt la pilota perquè el Mirandés no pugui sortir al contraatac perquè tenen jugadors perillosos i molt ràpids que ens poden fer molt de mal".

El mallorquí ha explicat que els burgalesos, tot i que encadenen vuit jornades sense guanyar "són un conjunt que competeix molt bé". El hàndicap dels locals podria ser la tornada de semifinal de Copa contra la Reial Societat de dimecres. "Hem d'anar als fets. Quan han jugat aquesta competició mai no han perdut", diu Martí.

Per demà el de Mallorca recupera el màxim golejador de l'equip, Cristian Stuani. I per contra no comptarà amb Rivera, Aday, Alcalà, Santi Bueno, Jonatan Soriano i José Aurelio Suárez.