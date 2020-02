El gran dilema del Mirandés

L'arribada de Pep Lluís Martí a la banqueta del Girona ha suposat també la instauració de la filosofia del «partit a partit». Un no voler mirar més enllà del cap de setmana per no desgastar-se i així poder centrar totes les energies únicament en un partit. Tot al contrari del que, com deia Àlex Granell en una entrevista a aquest diari dimecres, es va fer a l'estiu quan, per haver parlat tant d'ascens «s'havia perdut el respecte a la competició i als 21 equips restants» i s'havia generat una pressió amb la qual no era «gens bo» conviure. Martí té prohibit als seus jugadors fer càlculs i mirar el calendari més enllà del partit de demà al camp del Mirandés. Un rival que, curiosament, es troba en un dilema dels grossos. D'una banda, els burgalesos estan en una situació més que còmode a la Lliga i un triomf contra el Girona no només els allunyaria encara més del perill sinó que els podria fer entrar fins i tot en zona de play-off. Per l'altra, al cap de tres dies, dimecres, es juga a Anduva -amb totes les entrades venudes- la possiblitat més que real de classificar-se per primer cop a la seva història per la final de la Copa del Rei si és capaç de remuntar un 2-1 a la Reial Societat. Una missió difícil per tractar-se, els bascos, d'un equip de Primera Divisió, però gens descabdellada perquè el conjunt burgalès ja ha passat per la pedra, enguany a la Copa, tres equips de la màxima categoria com el Celta de Vigo, el Sevilla i el Vila-real.

L'entrenador del Mirandés, Andoni Iraola, ho té clar no, claríssim. De fet, per al tècnic basc «no existeix el dilluns». I això que té mitja dotzena de jugadors tocats que no estan del tot bé físicament. «Tenim molts futbolistes amb els quals no sabem si hi podrem comptar. Qui pugui jugar, jugarà, no ens guardarem ningú, perquè és un partit fonamental», deia. L'exjugador de l'Athletic Club anava més enllà qüestionat sobre la possibilitat de reservar jugadors titulars amb vistes al partit de dimecres de Copa contra la Reial Societat. « Durant aquesta setmana no hem parlat de res que no fos el Girona. Encarem el partit quasi com si s'acabés el món dilluns», afegia.

En aquest sentit, el basc recordava que la situació a la Lliga -a 2 punts del 6è i amb 6 d'avantatge sobre el descens- no els pot fer desviar de la seva realitat. «No podem permetre'ns el luxe de pensar en dimecres, ara mateix. A la Lliga tenim una situació d'incertesa encara, com molts altres equips. Traurem el millor onze que tinguem disponible. Qui pugui arribar en condicions i jo consideri que pot ser titular, jugarà. És igual si ha de repetir dimecres».

Jugui qui jugui no ho tindrà fàcil el Girona demà a Anduva. De fet, dimecres de la setmana passada el Mirandés va aconseguir esgarrapar un punt a l'equip més en forma de la Lliga, el Saragossa i ho va fer pràcticament en quadre per culpa de les lesions. En aquest sentit, l'estat de l'infermeria del Mirandés ara mateix no és per llançar coets però tampoc és com fa una setmana. En principi l'extrem Joaquín Muñoz és l'únic descartat al cent per cent tot i que tant el lateral dret Alexander González com el mitjapunta Merquelanz tenen ben poques opcions d'estar a punt per rebre el Girona. Per la seva banda, Gorka Kijera ja està recuperat mentre que el central Sergio González també podria ser de la partida. Per últim, el lateral dret Carlos Julio i l'extrem Álvaro Rey ahir ja van fer una part de l'entrenament amb el grup però tot just acaben de recuperar-se. «Fins al mercat d'hivern no havíem tingut pràcticament cap lesionat. Ara fa un parell de mesos i mig que encadenem dos partits per setmana i els jugadors van caient. És relativament normal. Tot i això, no tenim lesions greus de més enllà de dues o tres setmanes», recordava l'exentrenador de l'AEK Larnaca.