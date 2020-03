Empat amarg del Girona

El Girona ha deixat escapar aquest migdia l'opoprtunitat de situar-se tercer i fer un pas de gegant en la lluita per l'ascens. En un partit on han anat de menys a més, els de Pep Lluís Martí han sobreviscut a les envestides del Mirandés a la primera per a la represa, fer un pas endavant i aconseguir avançar-se gràcies a un gol de penal de Cristhian Stuani (m.73). Tanmateix, els gironins no han sabut mantenir l'avantatge i han vist com el VAR indicava que unes mans de Granell dins l'àrea eren penal i Matheus Aias ho ha aprofitat per igualar el partit. L'1-1 ha estroncat un partit que havia d'impulsar el Girona a la classificació i que, al final, deixa les coses tal i com estaven, amb el Saragossa que marca l'ascens directe a 6 punts. La part positiva de l'empat és que l'equip manté la dinàmica de no perdre (ha sumat 12 punts dels últims 18 en joc) i que ha retallat un punt a l'Almeria.

A banda del retorn cantat d'Stuani, Martí ha retocat força l'onze titular que havia superat el Ponferradina la passada jornada. Així, Ramalho ha estat l'escollit per ocupar el buit deixat pel sancionat Alcalá i Gallar, finalment ha suplert el lesionat Aday a la banda dreta. A més a més, Borja García, amb problemes físics, ha començat a la banqueta deixant el seu lloc a Samu Sáiz. El repte era tant engrescador com complicat. El Girona arribava a Anduva en el millor moment de la temporada i amb la possibilitat d'acostar-se a quatre punts del gran objectiu després dels resultats d'ahir. Tanmateix, el Mirandés es presentava a la cita sense voler pensar en el duel de Copa de dimecres contra la Reial Societat. Veient l'alineació dels d'Andoni Iraola s'ha vist de seguida que no es reservarien res per mirar d'aconseguir la primera victòria del 2020.

El partit ha començat amb uns minuts d'incertesa inicial per part gironina bàsciament provocats per una errada de Juanpe que ha fet que la pilota s'hagi passejat un parell de vegades consecutives per l'àrea petita amb molt de perill sense que Marcos André hagi pogut rematar. El Mirandés havia avisat. La badada de Juanpe havia destarotat els gironins que veien com els locals havien sortit amb un punt més d'intensitat. Eren els d'Iraola els que duien el pes del partit mentre el Girona es veia obligat a tallar el ritme amb moltes faltes. Els de Martí els costava un piló arribar a l'àrea de Limones. Jairo i Gallar no apareixien ben poc per les bandes i tampoc Samu Sáiz, molt vigilat, trobava espais per poder generar. A més a més, cada cop que Granell mirava de sortir amb pilota jugada des del darrere, tenia un rival a sobre. Els locals havien inclinat el camp cap a la porteria de Riesgo i totes les accions d'atac passaven en territori gironí. Tot i això, abans de la mitja part, Samu Sáiz s'ha tret un xut sec des de fora l'àrea que ha obligat Limones a desviar a córner. Ha estat la primera i única rematada del Girona de tota la primera part.

S'ha arribat al descans sense gols però amb la sensació que el Mirandés havia jugat amb una marxa més i que no havia deixat als gironins desplegar el pla enginyat per Martí. Un xut a porteria durant quaranta-cinc minuts és un balanç insuficient per a un equip que arribava a Anduva obligat a guanyar. La represa ha començat amb un altre ensurt dels grossos per als gironins quan Malsa ha rematat un córner a l'interior de la petita fora per ben poc. La rèplica gironina ha estat doble primer amb un xut tou i centrat de Samu Sáiz i després amb una rematada de cap de Juanpe forçada que ha resolt sense complicacions Limones. El Girona semblava guanyar metres de mica en mica i Stuani ha estat a punt d'arribar a una bona centrada de Gallar. En el córner següent, Ramalho, de cap, ha tornat a fer lluir Limones. Eren els millors minuts del Girona que ha vist com el porter local tornava a refusar a un xut de Samu Sáiz.

S'ha arribat al tram final del partit amb el Girona entonat, en clara línia ascendent i amb Brandon Thomas i Borja García al camp. I així ha arribat l'acció clau del partit quan Odei ha tallat amb la mà dins l'àrea una centrada de Samu Sáiz des de l'esquerra i l'àrbitre no ha dubtat a assenyalar penal. Stuani ha agafat la responsabilitat i ha transformat la pena màxima fent pujar el 0-1 al marcador. El Girona, ara sí, tenia el partit on volia però li quedava un quart d'hora mal comptat per a resistir i defensar un avantatge que era or pur. Tanmateix, l'avantatge ha durat ben poc perquè el VAR ha aparegut per assenyalar unes mans de Granell que l'àrbitre no havia vist. Matheus Aias no ha perdonat transformant inapel·lablement el llançament. El gol ha deixat glaçat i sense idees un Girona que ja es veia amb els tres punts al sarró i que durant els minuts restants no ha gaudit de cap més ocasió per buscar el segon.



MIRANDÉS: Limones, Carlos Julio, Franquesa, Odei, Sagnan (m.65, Kijera), Malsa, Guridi, Antonio Sánchez, Marcos André, Álvaro Rey (m.72, Álvaro Rey) i Íñigo Vicente (m.85, Álvaro Peña).

GIRONA: Riesgo, Maffeo, Mojica, Ramalho, Juanpe, Granell, Gumbau, Jairo (m.72, Borja García), Stuani, Samu Sáiz (m.88, Jozabed) i Gallar (m.64, Brandon).

GOLS: 0-1, m.73, Stuani (penal); 1-1, m.83, Matheus Aias (penal).

ÀRBITRE: Pulido Santana. Ha amonestat Malsa, Limones (Mirandés) i Maffeo (Girona)

VAR: González Esteban.

ESTADI: Anduva.