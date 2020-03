Martí: «Ens ha faltat un puntet de sort»

L'entrenador del Girona reconeix que se'n va de Miranda amb un regust de boca agredolç després de l'empat a Miranda.

"Ens hem posat per davant al marcador i quan més bé estàvem ha arribat la jugada de l'empat. No sumar els tres punts ens condiciona i fa que ens n'anem amb un regust agredolç de boca perquè hem fet un l'esforç d'adaptar-nos a un camp molt sec pel vent i perquè els jugadors han competit molt bé. L'equip ha estat intel·ligent, s'ha mentalitzat i ha sabut llegir el partit en tot moment. Ens ha mancat el petit encert que de vegades es té per endur-nos els tres punts"

"El vent ha condicionat molt el partit, tant a la primera com a la segona part. Hem començat bé però a partir d'una petita errada als 10 minuts ens n'hem ressentit. Als últims minuts de la primera part hem trobat mecanismes per jugar més per baix. El camp estava molt sec i ha fet que no es veiés gaire bon espectacle per part de tots dos equips. A la segona part estàvem més còmodes i vèiem que ens podríem endur el partit. Hem tingut més possessió i hem trobat oportunitats clares sobretot a pilota aturada. Anàvem pel bon camí. Era un partit per treballar i l'hem treballat. Se'ns ha escapat per aquest puntet de fortuna que de vegades cal tenir".

"El seu gol ha estat la primera aproximació després del 0-1. Els teníem controlats i fins i tot hauríem pogut fer el 0-2. Ha estat una arribada potser no gaire clara que ha acabat en penal. Si el VAR xiula és penal"

"Ens quedem fotuts sempre quan no sumem de tres en tres. Veníem a guanyar. Estic molt content que els jugadors hagin competit com ho han fet amb les circumstàncies del partit (el vent). M'hauria agradat més sumar-ne tres, però també s'ha de saber llegir i entrar en partits lletjos com aquest i ho han fet bé".