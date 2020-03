Martí: «El Mirandés és un equip ràpid»

Dinàmiques oposades. Els gironins estan inmersos en el millor estat de forma de la temporada. Aquest va començar gràcies al gol de Samu Sáiz contra l'Osca en el darrer minut a Montilivi. Una diana que no només va engrescar l'afició gironina sinó que també va realitzar un sacseig en el vestidor en forma de bons resultats. Per contra, el Mirandés arriba al partit d'avui havent empatat set partits i perdut un en els darrers vuit enfrontaments, i amb la mirada de reüll a la tornada de semifinals de Copa del Rei de dimecres contra la Reial Societat (2-1 per a l'equip de Primera en l'anada a Anoeta). Per avui, Pep Lluís Martí recupera l'home insígnia dels blanc-i-vermells amb l'objectiu de sumar els tres punts en un Anduva que només ha estat assaltat una vegada aquesta temporada.



dinàmiques



«No crec en les dinàmiques de resultats. Perquè sembla que si perdem un partit entrem en una mala ratxa o trenquem una bona; i quan guanyem un enfrontament, al revés. L'única dinàmica que miro és la dels entrenaments dels meus jugadors en el dia a dia. I aquí veig que sempre estan atents i treballant amb intensitat de cara a arribar de la millor manera al següent partit».



l'estat dels lesionats



«Jonatan Soriano està en el procés de recuperació i no viatja a Miranda. Vull comptar amb ell quan estigui al cent per cent. Rivera té un cop que no li permet competir amb plenes garanties. I Aday es va lesionar recentment. Tots ells són baixes significatives. De fet, qualsevol jugador amb qui no podem comptar és una absència rellevant per a nosaltres».

els recanvis



«Tenim una plantilla molt àmplia amb jugadors molt bons capaços de suplir aquestes baixes que podem tenir. En el mig del camp, per Rivera, podrien jugar Gumbau, Granell, Jozabed o Diamanka. I per Aday, tenim diverses opcions per escollir. Encara no m'he decidit. Tots ells ho fan molt bé en els entrenaments i han de demostrar sempre que estan disponibles perquè jo els pugui incloure en l'11. Si ho faig és perquè he vist que han realitzat unes sessions d'entrenament òptimes».



el mirandés



«És un equip molt competitiu i que, com nosaltres, només es planteja el proper partit. Són molt bons en les transicions i en els contraatacs quan roben la pilota. A més, han demostrat que són un gran conjunt al seu estadi, on només han perdut un partit en tot l'any. Però no només això, també saben competir de la millor manera fora de casa aprofitant els espais dels terrenys de joc. Els números ho demostren».



canvi de xip



«El partit d'anada podríem dir que va ser un dia negre per a nosaltres. Vam trobar un Mirandés valent que ens va endosar un 0-3. Però ja és el passat. Per a Miranda crec que haurem de tenir el control de la pilota i que circuli el més ràpid possible vigilant les seves pèrdues. Han demostrat que si roben l'esfèrica tenen aquella velocitat que ens pot fer molt de mal a les contres».



recuperar stuani



«Recuperar Stuani és fantàstic. Sempre es important poder comptar amb un jugador com ell. És un futbolista important, referent per a nosaltres i a més és golejador. Ens dona moltes coses sempre que juga. I com he dit, té gol. Una característica avui en dia en el món del futbol que és molt difícil de trobar».

la copa



«Vull mirar els fets. Els Mirandés arriba sense guanyar cap partit dels últims vuit. Però, és que només n'ha perdut un en totes aquestes jornades. I precissament ha sigut en l'única setmana en què els burgalesos no competien en aquesta competició entre setmana. Això vol dir que tot i haver de jugar dos partits en una setmana és un conjunt que sap competir sempre».



anduva



«Camp molt difícil. Sabem les dificultats que trobarem en aquell camp. Però no només en aquest estadi, crec que tots els terrenys de joc ens donaran problemes per sumar els tres punts. Com he repetit penso que per guanyar haurem de ser molt intensos i tenir continuïtat».