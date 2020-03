Prohibit donar ales al Mirandés si es vol optar a l'ascens directe

El Girona sap millor que ningú el que significa enfrontar-se als homes d'Andoni Iraola. No cal buscar referències als equips de Primera (Celta, Sevilla i Vila-real) que el Mirandés s'ha carregat per plantar-se a les semifinals de la Copa del Rei perquè els de Pep Lluís Martí ja van patir-los en l'últim partit de la primera volta amb un dolorós 0-3 que obria la capsa dels trons a Montilivi. Els gironins van quedar retratats en defensa i sense capacitat de superar el porter Limones, una imatge que han sabut revertir a còpia d'esforç i treball. La situació que viu ara mateix el Girona és molt diferent. Un equip fort mentalment que per fi ha trobat la tecla adequada per perseguir el seu objectiu. Anar «partit a partit» i no concedir res al rival és d'absoluta obligatorietat si aquest migdia (12.00 hores / Movistar LaLiga) es vol allargar el bon record d'Anduva amb tres victòries, un empat i una derrota.

No es poden donar ales al Mirandés. Els burgalesos estan molt pendents del partit de dimecres contra la Reial Societat que podria suposar el bitllet per la primera final de la Copa a la seva història, però Iraola tampoc està diposat a renunciar a la Lliga. El Mirandés té la promoció d'ascens a tocar i és per això que no ho posarà fàcil als gironins. Encara menys jugant a Anduva, on no hi perd des del mes d'agost contra el Cadis. Per sort, el Girona recupera Cristhian Stuani.

El pitxitxi absolut de Segona amb 22 gols torna a ser la principal referència en atac, després de perdre's l'últim duel contra el Ponferradina (2-0) per sanció. Tot i la baixa de l'uruguaià, els de Martí van guanyar amb els gols de Brandon Thomas i Borja García. Avui el de Santanyí passarà a la dreta ocupant el buit que deixa Aday Benítez arran de la lesió al bíceps femoral que ha patit aquesta setmana mentre entrenava i Jairo Izquierdo probablement es mantindrà a l'esquerra. Deixant fora de la convocatòria Christian Rivera per unes molèsties, es repetirà el doble pivot gironí amb Granell-Gumbau.

Sense Pedro Alcalá, que va veure la cinquena targeta groga dissabte passat, Ramalho o Ignasi Miquel tenen molts números de reaparèixer a l'onze titular acompanyant Juanpe Ramírez. El central barceloní ha rebut l'alta, deixant enrere una lesió que l'ha tingut apartat dels terrenys de joc les últimes tres jornades. A banda d'Aday, a la infermeria encara hi ha Jonatan Soriano recuperant-se de la lesió al soli que va patir fa més d'un mes al camp del Tenerife.



El rival, amb la Copa en l'horitzó

Per la seva part, el Mirandés no podrà comptar amb l'extrem Joaquín Muñoz. Tant el lateral dret Alexander González com el mitjapunta Merquelanz, màxim golejador amb 9 gols del conjunt burgalès, seran dubte fins a última hora de la mateixa manera que el lateral dret Carlos Julio i l'extrem Álvaro Rey, que fa poc que han tornat a entrenar-se amb el grup. «Ara fa un parell de mesos i mig que encadenem dos partits per setmana i és relativament normal que els jugadors vagin caient. Tot i això, no tenim lesions greus», comentava Iraola.

Malgrat tenir el partit de tornada de la Copa en l'horitzó, el tècnic basc comparteix el discurs de Martí i tampoc pensa més enllà del partit d'avui amb el Girona: «A la Lliga tenim una situació d'incertesa encara, com molts altres equips. Traurem el millor onze que tinguem disponible. És igual si s'ha de repetir dimecres».

Els burgalesos no guanyen a la Lliga des que van assaltar el Girona amb la diana de Marcos André i el doblet de Merquelanz, la resta de victòries només les ha celebrat a la Copa. Tot i l'alegria que suposa ser un dels equips revelació i imposar-se a gegants de Primera, el Mirandés no acaba d'estar satisfet amb les sensacions que està deixant a la Lliga. L'última derrota davant l'Extremadura (3-2) n'és un exemple, encara que, això sí, s'ha encarregat de convertir Anduva en un fortí inexpugnable amb una derrota, cinc victòries i deu empats.

El Girona té tot un repte i s'ha d'agafar al bon moment que viu per superar-lo. Aconseguir una victòria podria suposar la millor ratxa de la temporada, després d'haver sumat 11 dels últims 15 punts en joc. Encomanar-se a l'olfacte de Stuani, que també té pendent superar el seu sostre com a golejador després d'igualar els 22 gols que va marcar amb l'Albacete (2009-10) al camp del Dépor, serà important. «És un jugador referent i sabem que pot donar-nos allò més difícil en el món del futbol: el gol», reconeixia Martí. Els gironins tenen l'oportunitat de seguir de ben a prop l'ascens directe i no poden deixar-la escapar.