«Ens ha mancat el punt de sort que de vegades cal tenir»

No se'n va anar content Pep Lluís Martí d'Anduva. Ambiciós com és de mena i amb la gran oportunitat que tenia el Girona de clavar un cop d'autoritat en la lluita per l'ascens, va veure com l'empat de Matheus Aias convertia el que havia de ser un partit solvent i efectiu en un empat amarg i insuficient. El tècnic balear, això sí, va destacar la feina dels seus homes en un dia complicat pel vent. Ramalho i Juanpe van tenir bones ocasions de cap a la sortida de dos córners però no van saber connectar bé les seves rematades. Aquestes ocasions desaprofitades i el penal per mans de Granell va ser el que va fer considerar a Martí que al Girona li havia mancat «un xic de sort» per endur-se els tres punts.



el partit



«La sensació des del camp és que el vent ha marcat molt el partit. A la primera part només hem tingut l'aproximació de Samu Sáiz però a la represa hem estat molt millor, amb més capacitat de tenir pilota i arribades. A mesura que s'ha notat el cansament hem tingut més ocasions, sobretot a pilota aturada i també d'altres. Ens hem avançat al marcador i quan millor estàvem ha arribat la jugada de l'empat»



sensacions



«No sumar els tres punts fa que ens n'anem amb un regust agredolç. Hem fet un gran esforç per adaptar-nos al camp. Els jugadors s'han mentalitzat, han estat intel·ligents i han sabut llegir el partit en tot moment. Ens ha mancat una mica d'encert. Se'ns ha escapat per aquest punt de fortuna que de vegades cal tenir.

poc futbol



«Hem tingut forces ocasions a pilota aturada. El camp estava molt sec i no s'ha vist un bon espectacle per a la gent. A la segona part hem estat més còmodes i hem vist que ens podíem endur el partit. Era un partit per treballar-lo i l'hem treballat correctament. Al final, però, si el VAR xiula, és penal i no hi ha res a fer».



la segona part



«El partit ha estat condicionat pel vent. Hem començat bé però a partir d'una petita ocasió en contra l'equip se n'ha ressentit. Als últims minuts de la primera part sí que hem trobat els mecanismes per jugar més baix. A la segona part, amb el vent a favor, hem tingut més possessió i hem trobat més oportunitats clares en dos córners. Al final, però, se'ns ha escapat».



la jornada



«Ens quedem fotuts sempre que sumem de tres en tres. Veníem a guanyar. Estic molt content amb els jugadors per haver competit amb les circumstàncies que hi havia. M'hauria agradat guanyar, però és important entrar i saber llegir partits lletjos com aquests i els jugadors ho han fet bé».



l'empat del mirandés



«Estàvem còmodes després del nostre gol i en la primera aproximació del rival ha arribat el penal en contra. Els teníem controlats i fins i tot hauríem pogut fer un segon gol. Potser no ha estat una arribada gaire clara però ha acabat amb penal i gol».



reacció final



«Estic content de la reacció que hem tingut de cercar la porteria rival per mirar de trobar el segon gol i la victòria».



ajornar el partit



«Nosaltres som aliens a tot això. Considero que el més just seria que els dos equips (Mirandés i Reial Societat) tinguessin els mateixos dies de descans abans de la semfinal de Copa però les competicions són de dues entitats diferents (Federació i Lliga) i no es pot controlar. Al final, el descans es pot notar».



la copa del rei



«El Mirandés és un molt bon equip que sempre cerca la victòria i va amb molta pressió. Li desitgem tota la sort del món. També en desitjo a la Reial Societat perquè vaig estar-hi sis mesos en la meva etapa com a jugador».