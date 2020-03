Stuani torna a marcar i supera el seu rècord golejador

Era qüestió de temps, però tothom sabia que tard o d'hora Cristhian Stuani acabaria superant-se. Amb un ritme tan accelerat com el d'aquesta temporada, estava cantat que una setmana o una altra superaria el seu registre golejador. Impensable fa poques temporades, que algun dia faria més de 22 gols en una mateixa temporada. Just els que va aconseguir defensant els colors de l'Albacete, el curs 09/10, en la seva primera experiència al futbol espanyol. Aquells registres van permetre que l'uruguaià posés els dos peus a la Primera Divisió, encara que els anys posteriors mai va destacar per ser un golejador nat. Números prou acceptables a diferents clubs, com ara el Racing, Llevant i Espanyol, abans de fer el salt al futbol anglès, on tampoc va brillar. Va ser posar els dos peus a Montilivi, el 2017 i atrapada la trentena, que Stuani ha explotat. Els números s'han disparat fins al punt de fer-lo viure una segona joventut. Va ser el pitxitxi de l'equip a la màxima categoria i també ho està sent ara, un esglaó per sota. Sembla que la divisió li vingui petita i el que va passar ahir en va ser una prova.

Al camp del Mirandés, rival al qual mai havia sigut capaç de marcar, va caure el seu 23è gol a la Lliga. Mai n'havia aconseguit tants en una mateixa temporada. Aquest cop només els comptabilitza a la Lliga, perquè a la Copa el seu protagonisme aquest curs ha sigut nul. És el tercer curs consecutiu que supera la vintena de gols, sempre vestint la samarreta del Girona. El primer any en va fer 21, també tots a la competició domèstica. La segona temporada, la del descens, en va anotar 20: 19 van ser a la Lliga i l'altre, al camp de l'Atlètic de Madrid en un duel de Copa. Aquest exercici ja en comptabilitza 23, però encara queden 12 jornades per al final.