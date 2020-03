El Girona és l'aspirant que ha de jugar més duels contra rivals directes

El Girona es va deixar diumenge dos punts a Miranda de Ebro i continua una jornada més a 6 punts de l'ascens directe que marca el Saragossa. La Lliga enfila l'últim tram de temporada i s'arriba a les darreres dotze jornades amb força coses per decidir. El Cadis té un bon matalàs de punts però encara no ho té fet perquè els 9 punts que els separen del Girona -8 de l'Almeria i l'Osca- no són insalvables amb les jornades que resten encara. Rere el Cadis, el Saragossa és segurament l'equip més en forma del moment i tothom l'assenyala com el gran favorit. Tot i això, dotze partits són un món. En aquest sentit, un dels factors que poden ser determinants d'aquí a final de temporada són els enfrontaments directes entre els candidats a l'ascens. És aquí on el Girona pot trobar un petit avantatge respecte a la resta perquè és l'aspirant a l'ascens que més duels directes té: un total de quatre. A més a més, tres seran a Montilivi (Saragossa, Almeria i Cadis) mentre que només un serà a domicili (Elx).

Partint de la base que abans s'ha de jugar contra Albacete i Racing a Montilivi i a Las Palmas i que si no se sumen una bona colla de punts de res servirà, el primer duel directe del Girona serà al camp de l'Elx d'aquí quatre jornades. Els il·licitans, sense fer fressa, fa jornades que es festegen la sisena posició. A més a més, són només a tres punts del Girona després d'aquesta última jornada. Sense ser cap candidat inicial a l'ascens, l'Elx ja va guanyar a Montilivi (0-2). La visita al Martínez Valero doncs serà una bona prova de foc per a les aspiracions dels gironins abans de les últimes jornades de Lliga. I és que després de jugar a Elx, Montilivi veurà consecutivament tres finals contra Saragossa, Almeria i Cadis. Tres duels que, si no canvien gaire les coses, haurien de ser directíssims per a definir el podi final dels sis primers classificats.

El Cadis i el Saragossa, gaudiran de tres partits contra rivals directes en aquestes darreres jornades. Els andalusos, això sí, els jugaran tots lluny del Ramón de Carranza. Osca, Elx i Girona (j.35, 37 i 41) seran tres exigents sortides per a un equip que confia gestionar el coixí de punts fins a final de curs. Per la seva banda, el Saragossa també pot invocar el factor Romareda perquè ha de rebre al seu estadi l'Almeria i l'Osca (j.34 i 37).

Almeria, Osca i Elx, per contra, només tenen dos partits contra rivals directes en aquestes últimes dotze jornades. Els de Guti, que actualment estan en una clara dinàmica negativa, han de visitar el Saragossa i el Girona (j.34 i 39). Per la seva banda, l'Osca rebrà el Cadis a l'Alcoraz on es mostra molt fiable i la setmana següent visitarà La Romareda en el derbi aragonès (j.35 i 36). Per últim, l'Elx ha de rebre al Martínez Valero el Girona i el Cadis (j.35 i 37).

Un altre detall a tenir en compte en aquests duels directes serà el goal-average. De moment, el Girona té igualat el particular (1-0 a l'Alcoraz 1-0 a Montilivi) i el general (+5) amb l'Osca. Això sí, els gironins han marcat dos gols més que els aragonesos i en cas d'empat els superarien. El Girona haurà de guanyar els duels directes si vol tenir l'average a favor en cas d'empat. A la primera volta, els gironins van perdre a Cadis (2-0), Almeria (3-1) i contra l'Elx (0-2) i empatar a Saragossa (3-3).