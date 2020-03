L'Albacete ha fet els mateixos gols (23) que Stuani en tota la Lliga

El Girona va tornar ahir a la feina per començar a preparar el partit de dissabte a Montilivi contra l'Albacete (16.00). L'empat a Miranda (1-1) manté vives totes les opcions però també va deixar un regust agredolç i la sensació que s'havia deixat escapar una gran oportunitat d'acostar-se encara més a l'objectiu. El proper repte és superar a l'estadi un Albacete que hi arriba d'allò més necessitat en la seva particular lluita per escapar del descens. Un duel de contrastos, doncs, entre un equip que aspira a l'ascens i un altre que ho fa per la permanència. El Girona, però, ja ha après aquesta temporada que els favoritismes no serveixen per res. De fet, la primera gran patacada del curs la van rebre al Carlos Belmonte, on l'equip que entrenava Juan Carlos Unzué llavors va perdre contra l'Albacete per culpa d'un autogol d'Alcalá al final (1-0). Tanmateix, els manxecs enguany no són l'equip fiable i resolutiu que el curs passat va disputar el play-off d'ascens a Primera, sinó que els mals resultats van fer que Lluís Miquel Ramis fos destituït i Lucas Alcaraz es fes càrrec de la banqueta.

D'ençà de l'arribada de l'andalús, l'Albacete no coneix la derrota. No és que s'hagi escapat ja de les brases però gràcies als 6 punts dels 12 punts (una victòria i tres empats) es manté de fora dels llocs de descens. Un dels grans problemes de l'Albacete aquest curs és la manca de gol. Els manxecs són l'equip menys realitzador de tota la categoria amb només 23 gols en 29 jornades. O el que és el mateix, tot l'Albacete ha marcat els mateixos gols que Cristhian Stuani fins ara a la Lliga. Una dada esfereïdora per a una afició manxega que enyora la millor versió dels seus davanters. En aquest sentit, Pedro Sánchez, un extrem, és el màxim golejador de l'equip amb 4 dianes per davant dels davanters centres de l'equip, l'ucraïnès Zozulya (3) i el paraguaià ex del Girona Javi Acuña (2). El reusenc David Querol, arribat al gener, encara no s'ha estrenat, mentre que l'albanès Rey Manaj en duia tres abans de ser traspassat al Barça B al mercat d'hivern. Els extrems Dani Ojeda i Susaeta també han fet 3 gols i el mitjapunta Manu Fuster, un dels jugadors a tenir més en compte, n'acumula un parell.



«Els meus davanters són lleons»

En aquest sentit, ahir va parlar el pitxitxi de l'Albacete, Pedro Sánchez, qui va reconèixer que és «anecdòtic» ser el màxim golejador. «Benvingut sigui, però pel que estem lluitant, i que serà la bomba, és per la salvació de l'equip», deia. El murcià considera que el partit de dissabte serà «molt difícil» perquè el Girona té «jugadors que venen de Primera». És el cas de Stuani, de qui Pedro Sánchez assegura que li sembla una «meravella de jugador». Tot i això, confessa que es queda «amb els meus davanters, que són lleons a dins de l'àrea».