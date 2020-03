Les mans de la discòrdia

La instauració del VAR la temporada passada havia de suposar un avenç tecnològic i sobretot una ajuda als àrbitres. L'objectiu era clar: minimitzar les errades i evitar decisions injustes en un tipus d'accions molt definides. De seguida es va fer pedagogia que el VAR només entraria per validar o invalidar gols, expulsions i en cas confusions d'identitat. El videoarbitratge va tenir una bona acollida i, de fet, el Girona se'n va beneficiar en algunes accions, com un gol anulat al Vila-real al Madrigal o l'expulsió de Lenglet al Camp Nou. Enguany, però, la nova normativa pel que fa a les mans punibles ha generat un desori dels grossos tant a Primera com a Segona Divisió A. La darrera jornada de Lliga, el partit del Girona el van decidir dos penals per mans: unes del local Odei que l'àrbitre va veure clar i unes altres de Granell on el VAR va haver d'advertir Pulido Santana que eren mereixedores de penal. Poques protestes hi va haver per part dels jugadors del Girona i del Mirandés. Sí que, per contra, van queixar-se força els del Vila-real en el duel a San Mamés contra l'Athletic Club, en què el tècnic de la Plana, Javi Calleja, va acabar expulsat. «Els àrbitres els tenim claríssims els nous criteris Mai de la vida ho havien estat tant. Quan arbitrava es valorava la voluntarietat o no; ara tenim uns criteris on agafar-se de manera més o menys objectiva. El problema són les jugades que estan molt al límit en què hi ha una mà antinatural que ocupa més espai del cos. Aquestes sempre seran més interpretatives», diu l'exàrbitre de la Cellera Jesús Téllez Sánchez.

El Girona no ha estat aliè a la polèmica de les mans aquest curs. De fet, a banda dels dos penals de diumenge passat a Miranda de Ebro, les mans han estat protagonistes en uns quants partits més del conjunt gironí. Tant a favor com en contra. El primer cop va ser contra el Las Palmas, quan Muñiz Ruiz va indicar penal per mans d'Álvaro Lemos dins l'àrea. El VAR no el va rectificar malgrat les protestes dels jugadors canaris, que consideraven excessiva la pena màxima. En el vibrant empat (3-3) a La Romareda, el VAR va intervenir per indicar a l'àrbitre un penal per mans a cada costat. Primer de Ramalho (3-2) i després del local Guitián (3-3). Les imatges van esvair qualsevol polèmica. Contra el Lugo a Montilivi (3-1), el visitant Jaume Grau va aturar un xut de Samu Sáiz amb la mà i l'àrbitre no va dubtar.

Més dubtes generen un parell de jugades de les últimes jornades que no es van penalitzar. Primer en el duel a Montilivi contra l'Oviedo, quan Mojica va fer misto dins l'àrea en un intent de refús d'una centrada de Saúl Berjón i la pilota va impactar-li a la mà. Ais Reig va assenyalar penal en primera instància però l'assistent el va corregir i va acabar xiulant córner. L'altra acció polèmica amb les mans en un partit del Girona no va passar dins l'àrea. Va ser al camp del Fuenlabrada quan Gumbau intercepta una pilota amb la mà i la cedeix a Aday perquè faci l'assistència de gol a Stuani. Els jugadors madrilenys van protestar molt l'acció en considerar que el Girona havia generat l'ocasió fruit de les mans de Gumbau.