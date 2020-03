«A Montilivi som fiables i ara hem de mantenir la dinàmica amb l'Albacete»

Brandon Thomas i Ignasi Miquel van ser els protagonistes, ahir a la tarda, d'un acte de signatura d'autògrafs a la botiga del Girona FC a Montilivi. Abans d'atendre els aficionats, el davanter cedit per l'Osasuna va valorar el proper partit contra l'Albacete i va explicar la sensació que es van endur diumenge del camp del Mirandés, quan els locals van igualar, de penal, el 0-1 que havia aconseguit també Stuani des dels 11 metres. «Veient les condicions, amb el vent i el camp com estava, puntuar fora de casa no és dolent, tot i que és veritat que havent fet el 0-1 tots estàvem segurs que ens enduríem els tres punts. Al final a Segona el que importa és sumar, i puntuar en un camp difícil ho hem de fer ara bo contra l'Albacete», va dir Brandon.

El futbolista del Girona està convençut que «si fem les coses que hem de fer estarem a dalt. No miro el que fan els rivals» i considera que «queden poques jornades i no podem fallar. A casa hem de treure sempre els tres punts i tant de bo ho poguem fer contra l'Albacete». «A Montilivi som fiables, fem bons partits, i hem de seguir amb aquesta dinàmica», va afegir. Preguntat per si amb la mitjana anglesa (victòria a casa i empat a fora) n'hi ha prou per pujar directe, Brandon va assegurar que no havia fet els comptes: «No sé quants punts ens caldran, nosaltres el que intentarem és guanyar tots els partits, tant els de casa com els de fora».

Sobre la millora de l'equip en les últimes setmanes, Brandon va asegurar que «ens ho hem cregut més, i hem posat més intensitat, hem mossegat», i això explica la millora dels resultats del Girona en les darreres setmanes. El davanter també diu que «estic encantat aquí a Girona, vull dur l'equip el més amunt possible i la veritat és que tothom m'ha rebut molt bé des que vaig arribar».