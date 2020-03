El Girona fitxa el davanter Joaquín Zeballos

El Girona ha sorprès aquesta tarda amb l'anunci del fitxatge del davanter uruguaià de 23 anys Joaquín Zeballos. Amb el mercat tancat, el club ha pogut donar d'alta Zeballos perquè disposa d'una fitxa lliure a la plantilla i perquè el jugador estava sense equip. Zeballos signa per quatre temporades amb el club de Montilivi que es cura amb salut amb la incorporació d'un relleu natural per a Cristhian Stuani. Zeballos lluïrà el dorsal 9 que va deixar Marc Gual.

Format al Maldonado, Zeballos ha passat per l'Huracán i pel Juventud, amb el qual va marcar 19 gols la temporada passada. Aquests registres van cridar l'atenció de Peñarol que el va voler signar però no va poder-ho fer finalment per temes burocràtics.