La jutge decideix que el Girona-Barcelona no s'havia de disputar a Miami

La titular del jutjat Mercantil número 12 de Madrid, Ana María Gallego, va desestimar la demanda de Laliga contra la decisió de la Federació Espanyola de Futbol (RFEF) de no autoritzar que el partit de la temporada passada Girona-Barcelona es jugués al Hard Rock Stadium de Miami.

Segons la jutge, la RFEF no va incórrer en conducta il·lícita de competència deslleial al no autoritzar la celebració del partit​, ja que "l'organització de competicions per Laliga s'ha de fer en coordinació" amb la RFEF.

Tampoc la magistrada considera que aquest organisme pretengués impedir a la Lliga l'explotació internacional de la seva competició per anteposar la de la Supercopa que es va jugar a Tànger.

La sentència feta pública aquest divendres assenyala que "la sol·licitud de documentació efectuada per la RFEF amb caràcter previ a la seva presa en consideració no pot ser qualificada com excessiva o efectuada amb un ànim d'obstrucció i obstaculització, sinó que donada la seva funció de coordinació ha de sospesar els diferents interessos en conflicte".

"La RFEF no va negar l'autorització, ja que com el partit estava previst per al 26 de gener de 2019, disposava de termini fins al 5 de gener de 2019 per formar adequadament la seva voluntat i decidir si autoritzava o no el partit, i en el primer cas per sol·licitar autorització a la UEFA. No obstant això, el Futbol Club Barcelona va renunciar a la disputa del partit a Miami", afegeix.

També es refereix a la comunicació que la RFEF va mantenir amb la FIFA sobre la pretensió de Laliga i la resposta que l'organisme internacional li va donar, després d'analitzar la sol·licitud i les enviades per la Federació d'Estats Units i la CONCACAF.

En aquesta la FIFA va reiterar que el seu Consell, el 13 de desembre de 2018, "va acordar ressaltar el principi general esportiu mitjançant el qual, els partits oficials d'una competició nacional regular han de disputar-se al territori de la mateixa associació nacional. Això comporta la necessitat de no autoritzar el partit".

La jutge tampoc considera que la RFEF pretengués impedir a la Lliga l'explotació i promoció comercial internacional de la seva competició, per anteposar l'explotació d'altres que sí que organitza com la Copa i la Supercopa d'Espanya a Tànger, segons va argumentar la patronal en la seva demanda, en la qual es va referir a la facilitat amb la qual es va acordar la celebració d'aquesta última fora de territori nacional.

"No és el mateix una competició amb desenes de participants, que una altra amb dos o quatre equips, ni la venda d'entrades es realitza amb caràcter previ a que es conegui el lloc de celebració, ni han de coordinar-se dues entitats organitzadores, més enllà de les comunicacions degudes amb el Regne del Marroc, per exemple (...) obvia la diferent estructura competitiva", sosté.

Davant el retret que Laliga s'efectua a la RFEF pels seus contactes i negociacions amb la companyia Relevent, amb la qual la primera té un acord que inclou la possibilitat de jugar un partit a Miami, la jutge afirma que "no es pot entendre acreditat que la RFEF pretengués obstaculitzar les relacions contractuals entre Laliga i l'entitat Relevent".

"Tampoc que la conducta de la RFEF estava abocada a l'obtenció d'informació privilegiada dels termes econòmics d'acord amb Relevent, per utilitzar-los en benefici propi", ni queda acreditat que la RFEF "vinculés o condicionés la celebració de cap contracte en relació als drets audiovisuals de la seva exclusiva competència, amb les concretes circumstàncies de el partit objecte de procediment".

La sentència, feta pública avui després de la celebració del judici el passat 12 de febrer, condemna Laliga a les costes que aquesta demanava per la RFEF i es pot recórrer en apel·lació davant la Secció 28 de l'Audiència Provincial de Madrid, la competent en assumptes de naturalesa mercantil. E