Martí: "No serveix de res pensar en oportunitats perdudes"

Aquestes són algunes de les reflexions de l'entrenador del Girona, Pep Lluís Martí, abans del partit d'aquest dissabte contra l'Albacete.

LA INFERMERIA

Rivera arrossega un cop i durant tota la setmana no s'ha entrenat fins avui. Demà decidirem. Ramalho té uns problemes i no està disponible, com tambpoc l'Aday, que està descartat i encara no sabem exactament quan tornarà.

EL RELLEU DE MAFFEO

Sens cap mena de dubte serà Calavera. És un noi que s'entrena al 200% cada dia, imprimeix caràcter i té una il·lusió i passió pel futbol tremenda.Estic convençut que ens oferirà el mateix nivell que en Maffeo.

L'ALBACETE

Amb el nou entrenador (Lucas Alcaraz) no ha perdut en els últims partits i a més a més ha estat capaç de remuntar o capgirar resultats adversos. Sempre han marcat, també. POtser fan un joc menys vistós però molt més intens. Imprimeixen molta agressivitat, tenen un joc més directes i fan moltes centrades. Ens exigiran molt, amb molta gent ofensiva. Són molt de segones jugades i creuen en el que fan.

LA MITJANA ANGLESA

El que ens pot donar l'ascens directe és guanyar demà i després preparar el següent partit. No pensem a guanyar a fora de casa; només en l'Albacte. L'úynic que ens interessa és sumar de tres en tres.

LA RATXA

Sempre esperem allargar la bona ratxa. La competició en aquest darrer terç és encara més igualada. Hi ha molts empats i a les últimes jornades hi ha pocs equips que hagin estat capaços de guanyar de més de dos gols. Sempre són resultats ajustats. Haurem de donar ritme al partit, guanyar les segones jugades i donar continuïtat al joc. Llavors generar ocasions i finalitzar-les per avançar-nos, controlar el partit i guanyar-lo.

OPPORTUNITAT PERDUDA A MIRANDA

Hem de pensar a corregir errors puntuals. No en oportunitats perdudes de si haguéssim sumat o no punts que hem de deixat de sumar. Si ho féssim seríem primers sense haver perdut mai. Ara som on som a la classificació i juguem un partit molt difícil que hem de guanyar de la manera que sigui.

GALLAR

Ens dóna moltes coses i té molta il·lusió. S'ha carregat de responsabilitat per mirar de demostrar tot el bon futbolista que és i considero que ho farà. El més fàcil perquè pugui fer-ho és que el míster el posi i segur que ho farà. No està bloquejat. Té il·lusió i ganes i m'ho transmet cada dia. Després les coses surten més o menys bé. Perqu`pugui demostrar-ho, l'entrenador l'ha de fer jugar.

ZOZULYA

Som professionals i ens agrada el futbol. És un jugador més i l'hem de respectar. És la part que inculquem a tothom: respectar i ser respectats. Això és la base de l'educació. A Montilivi es veurà demà.