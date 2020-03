El pitjor Girona regala un empat a l'Albacete

Si "l'únic que interessa és sumar de tres en tres", el Girona s'ha entretingut pel camí. Per presentar la candidatura d'ascens calia guanyar a l'Albacete (1-1), però els de Pep Lluís Martí continuen desaprofitant l'oportunitat. Un altre empat contra un rival de la part baixa de la classificació és insuficient per esgarrapar les places de dalt. El conjunt blanc-i-vermell ha tornat a pecar per errors puntuals i això que s'ho havia treballat al principi. Sobretot, Brandon Thomas. El més pencaire de l'equip i qui ha donat un gol de molta qualitat per posar l'avantatge al marcador. Al final, una errada de Pedro Alcalá ha servit perquè els de Lucas Alcaraz deixessin un partit travat per als gironins, que incapaços de veure porteria han deixat perdre dos punts més que importants.

Una jornada més, Martí ha sorprès agitant l'onze titular. Mantenint el central Ignasi Miquel a la banqueta, Alcalá ha sigut l'escollit per acompanyar Juanpe a l'eix de la defensa. A la seva dreta, un inèdit Jordi Calavera que ha aprofitat la baixa per sanció de Pablo Maffeo per reivindicar-se. Ha complert el tarragoní. Borja García i Brandon s'han posat la granota de treball altre cop, mentre que Àlex Gallar gaudia d'una altra oportunitat. A la punta d'atac, Cristhian Stuani. L'uruguaià ha tornat a agafar el pes com a màxim golejador de l'equip, després de perdre's l'últim partit per acumulació de targetes.

Aquesta tarda, Stuani ha comptat immediatament amb l'ajuda de Brandon. El davanter de Santanyí ha fet d'obrellaunes amb un golàs al minut 22. Després de rebre una pilota de Gallar d'esquena la porteria, ha estat capaç de desfer-se de la defensa per superar Brazao amb un xut creuat. Deu minuts més tard, l'àrbitre anul·lava amb l'ajuda del VAR un gol a Stuani per fora de joc. Tenint en compte que l'Albacete no arribava a l'àrea amb claredat i que l'acció més perillosa ha sigut una rematada de cap d'Acuña al primer pal a l'inici, els gironins tenien el partit allà on volien.

Amb la segona part per davant, els de Martí necessitaven engreixar el marcador per establir la tranquil·litat a Montilivi. Tot i que no s'esperaven que l'Albacete aprofitaria la mínima ocasió que se li plantés al davant per posar l'empat. Aprofitant una pèrdua d'Alcalá, Manu Fuster ha deixat a tothom glaçat enviant una fuetada a l'escaire de la porteria de Riesgo des de la frontal. Amb l'empat, calia tornar a començar de nou. Martí ha buscat més pólvora fent entrar a Samu Sáiz per Gallar i Jairo per Borja sense trobar resultats. Els xuts a porta han aparegut a comptagotes i només Brandon ha pogut tornar a trencar la igualtat amb una rematada que el Brazao ha desviat a córner. El porter de l'Albacete ha estat un malson al tram final. En l'afegit el Girona ha reclamat dos penals per possibles mans, que Bikandi Garrido, molt protestat, no ha assenyalat i que el VAR tampoc ha concedit.

FITXA TÈCNICA



Girona: Riesgo, Mojica, Juanpe, Alcalá, Calavera, Gumbau, Granell (Jonatan Soriano, min. 88), Borja García (Jairo, min. 74), Àlex Gallar (Samu Sáiz, min. 62), Brandon i Stuani.

Albacete: Brazao, Diego Caballo, Kecojevic, Arroyo, Benito, Acuña, Jon Erice, Silvestre, Pedro Sánchez (Karim, min. 87), Zozúlia (Maikel Mesa, min. 69) i Manu Fuster (Dani Ojeda, min. 80).

Gols: 1-0, Brandon (min. 23); 1-1, Manu Fuster (min. 49).

Àrbitre: Vicandi Garrido (comitè basc). Ha amonestat Juanpe, Alcalá (Girona); Acuña, Maikel Mesa (Albacete). Amb el partit acabat ha ensenyat targeta vermella a Brian Oliván i una groga a Samu Sáiz, per protestar

Estadi: Montilivi, 7.914 espectadors.