La jutge diu que el Girona-Barça no s'havia de jugar a Miami

La titular del jutjat Mercantil número 12 de Madrid, Ana María Gallego, va desestimar la demanda de La Lliga contra la decisió de la Federació Espanyola de Futbol (RFEF) de no autoritzar que el partit de la temporada passada Girona-Barcelona es jugués al Hard Rock Stadium de Miami. Segons la jutge, la RFEF no va incórrer en conducta il·lícita de competència deslleial en no autoritzar la celebració de la trobada, ja que «l'organització de competicions per La Lliga s'ha de fer en coordinació» amb la RFEF. Tampoc la magistrada considera que aquest organisme pretengués impedir a la Lliga l'explotació internacional de la seva competició per anteposar la de la Supercopa que es va jugar a Tànger. La Lliga ja va anunciar ahir mateix que recorrerà la sentència perquè no hi està d'acord.

La sentència assenyala que «la sol·licitud de documentació efectuada per la RFEF amb caràcter previ a la seva presa en consideració no pot ser qualificada com excessiva o efectuada amb un ànim d'obstrucció i obstaculització, sinó que donada la seva funció de coordinació ha de sospesar els diferents interessos en conflicte». També es refereix a la comunicació que la RFEF va mantenir amb la FIFA sobre la pretensió de La Lliga i la resposta que l'organisme internacional li va donar, després d'analitzar la sol·licitud i les enviades per la Federació d'Estats Units i la CONCACAF. La jutge tampoc considera que la RFEF pretengués impedir a la Lliga l'explotació i promoció comercial internacional de la competició, per anteposar l'explotació d'altres que sí que organitza com la Copa i la Supercopa a Tànger.