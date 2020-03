Lucas Alcaraz: "El partit ha mort amb la nostra defensa"

Després de l'empat a un entre el Girona i l'Albacete, Lucas Alcaraz, ha declarat que "si mirem el potencial del Girona, és un punt que s'ha de valorar. És l'equip que més punts ha aconseguit a casa i hem començat perdent. Segur que té més sensació de domini, però ells han tingut 6 rematades a porta i nosaltres 9. El partit ha estat igualat. Havíem de defensar-nos de jugadors com Stuani o Samu Sáiz per no entrar en descens".

El tècnic considera que els hi hauria agradat "avançar de tres en tres, però no és fàcil. El Girona és un rival potent amb pressupost, és una dada objectiva. Ha estat mèrit dels jugadors de l'Albacete". També ha manifestat la il·lusió de guanyar, però ha assegurat que "el partit ha mort amb la nostra defensa".

Finalment ha manifestat el seu interès per "tenir l'oportunitat de veure la jugada com l'àrbitre al VAR. Si l'equip rival perd els nervis o no m'és igual, la qüestió és que el nostre treball ha impedit el gol al Girona".