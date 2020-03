Pep Lluís Martí: "El punt és veritablement dolent"

Després de l'empat del partit disputat avui contra l'Albacete, l'entrenador gironí, Pep Lluís Martí, ha declarat el següent:

"No hem trobat la velocitat al joc, tot i que hem fet ocasions. Hem fet més coses per guanyar el rival, però només compta l'empat. El punt és veritablement dolent". També ha assenyalat que "M'han ensenyat només l'última jugada. Interpretació de cadascú, però per mi és penal. L'àrbitre no ha decidit anar-la a veure".

I ha afegit que "Hem encaixat el nostre gol malament. Ens hem posat per davant i ens ha costat marcar el ritme. A la segona part sabríem que hi hauria un joc molt directe i tampoc. A base d'orgull personal han tingut ocasions". L'entrenador ha declarat que "L'Ignasi Miquel venia d'una lesió i Alcalá té més ritme, per això m'he decidit. Aquest error ens ha costat un gol, però també hem fet coses bones". Ha conclòs que "Hem estat més espessos a l'hora de jugar perquè el rival ens ha impedit les transicions a base de pilotes llargues. Quan les hem trobat, només eren faltes".