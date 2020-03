Un regal sorpresa en forma de 9

El seleccionador uruguaià Óscar Washington Tabárez va incloure dijous Cristhian Stuani a la preconvocatòria per jugar partits contra Sile i l'Equador. Això farà que el màxim golejador del Girona es perdi el partit contra l'Elx del divendres 27 d'aquest mes. L'uruguaià, a més a més, té números de ser inclòs a la llista final per la Copa Amèrica i que faria que, si el Girona es classifica pels play-off d'ascens, no pogués disputar-los. Per tot plegat i veient també que Jonatan Soriano col·lecciona massa problemes físics, el club ha decidit moure's i reforçar l'atac amb un altre davanter centre. El Girona va anunciar ahir per sorpresa la incorporació, fins al 2023 de Joaquín Zeballos, un atacant uruguaià, de 23 anys que arriba lliure després de desvincular-se del Juventud de Las Pedras del seu país. Com que el Girona disposava d'una fitxa lliure a la plantilla pot inscriure Zeballos, que lluirà el dorsal 9. Això sí, avui encara no serà a la convocatòria.

El Girona va tancar el mercat d'hivern amb les arribades d'un segon punta ràpid Brandon Thomas (Osasuna) i del tan desitjat pivot defensiu Christian Rivera (Leganés). Per contra, van deixar l'equip Marc Gual (Madrid Castella) i Sebas Coris (Oviedo). Ni Brandon ara, ni Gual abans són davanters centres nats com ho són Cristhian Stuani i Jonatan Soriano. Els problemes físics del bagenc han fet que tot el pes ofensiu recaigui sobre Stuani. El Matador de Tala l'ha assumit fantàsticament (23 gols) però el club ha considerat oportú reforçar la parcel·la amb un altre 9. I aquí ha aparegut l'opció de contractar Zeballos, un davanter que ha marcat 19 gols amb el Juventud Las Piedras i que fa quinze dies estava a punt de signar pel Peñarol de Montevideo. L'operació al final es va trencar malgrat l'interès del tècnic de Peñarol, Diego Forlán, per incorporar-lo. Abans de trencar-se el seu fitxatge per Peñarol, el president del Juventud, Yamandú Costa assegurava que Zeballos era un jugador «per a un club de primera classe com Peñarol o per a l'exterior».

Zeballos s'havia declarat en rebel·lia a Joventud, amb qui va baixar a Segona, per tal de poder signar per un club de la màxima categoria. Després d'una llarga negociació, el Juventud va accedir a donar-li la baixa i ara el Girona l'ha pogut incorporar com a agent lliure. Nascut a Castillos, Zeballos es va formar al Deportivo Maldonado amb qui va arribar a disputar 38 partits a Primera de ben jovenet en tres cursos (10 gols). El curs 2016-17 va signar per l'Huracán Paso de la Arena amb qui va viure el descens de Segona a Tercera Divisió (27 partits i 7 gols). El Juventud de las Piedras, de Segona, el va rescatar el 2018 i va poder participar activament de l'ascens a la màxima categoria (25 partits i 12 gols). En l'última temporada que va acabar al desembre (2019) va ser el tercer màxim golejador de la Primera divisió uruguaiana amb 19 gols en 36 partits. Tot i això, no va poder evitar el descens.



Un davanter amb mobilitat

Desconegut pel gran públic, Zeballos s'autodefinia a l'estiu en una entrevista a ovaciondigital.com. «Soc un 9 a qui li agrada moure's pel centre de l'atac, no tan posicional. Miro d'aprofitar els espais. Si he de jugar més com un 9 pivot de referència també ho puc fer, tot i que el que més m'agrada és tenir més de mobilitat», deia. Amant del surf i estudiant d'economia, Joaco confia trobar a Girona l'oportunitat de créixer i fer carrera a Europa. Zeballos és el el sisè uruguaià que aterra a Girona els últims anys després de Stuani, Romero, Villa, Boselli i Santi Bueno.