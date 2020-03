El migcampista del Girona ha vist la cinquena groga de la temporada, ja amb el partit acabat, quan ha anat a protestar a l'àrbitre per dos possibles penals per mans no xiulats en el temps afegit. Bikandi Garrido ha tingut una actuació molt dolenta i ha sigut acomiadat amb xiulets per l'afició del Girona.

Malgrat que Brian Olivan no ha jugat, també ha rebut una targeta vermella des de la banqueta per protestar amb el partit acabat.