Brandon és l'única llum d'un Girona ple d'ombres amb un empat insuficient

Brandon Thomas va ser el millor del partit d'ahir, de llarg. Pel gol, l'actitud i el discurs posterior a zona mixta, va quedar clar un cop més que el davanter de Satanyí ha encaixat a la perfecció amb el Girona des que va arribar al mercat d'hivern. Enmig de la frustració col·lectiva que deixava l'empat d'ahir contra l'Albacete (1-1), l'actuació de Brandon transmetia esperança. Ja no només per carregar el pes de l'equip el dia que el killer Cristhian Stuani no estava al cent per cent, sinó per mostrar-se regular i fiable cada vegada que trepitja el terreny de joc.

Corria el minut 23, quan Brandon va fer una genialitat per superar el porter Brazao amb un xut creuat després de rebre una pilota d'Àlex Gallar i desfer-se dels dos centrals. El gol va ser una delícia, tot i que el davanter només va sentir-se satisfet perquè «tot el que sigui sumar per ajudar a l'equip a intentar aconseguir la victòria serà bo». Només començar la segona part, però, va escapar-se: «Marxem dolguts perquè volíem deixar els tres punts a casa al costat l'afició. Un error nostre ens ha condemnat, però això continua. Hem de corregir-ho. No tenim cap més remei que mirar cap endavant».

A banda de la crispació que va implicar el gol de Manu Fuster, els de Pep Lluís Martí tampoc van tenir «fortuna» amb l'arbitratge. «Al vestidor s'ha dit que la segona acció eren mans clares. Alguns jugadors estaven escalfats per com ha acabat el partit amb Brian expulsat, Samu la cinquena gorga... Són reaccions de gent enfadada. No sé si hi ha hagut alguna mà perquè no he vist la repetició, però hem de tenir mentalitat positiva», va explicar. La sensació és que ahir el Girona va perdre dos punts importants en la lluita per l'ascens, però Brandon va dir que «no crec que deixem escapar oportunitats. Intentem guanyar tots els partits i al final ho aconseguirem. Tothom es deixa punts pel camí i ho hem d'aprofitar. No abaixarem els braços». De moment, ja porta 2 gols amb el Girona. Jugadors com ell són els que sumen.