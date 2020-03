«Encara que sumem un punt, tens sensació de derrota perquè els volíem tots tres»

Amb un empat no n'hi ha prou. A aquestes altures de la Lliga no es poden desaprofitar oportunitats com les d'ahir contra l'Albacete (1-1). Tot i que per a l'entrenador, Pep Lluís Martí, «les oportunitats són tots els dies» amb la feina diària, el balear va ser crític perquè «encara que sumis un punt tens sensació de derrota, ja que nosaltres busquem els tres». Les errades puntuals van penalitzar altre cop i encara que alguns jugadors van treure el seu «orgull personal» per pressionar a la porteria de Brazao, el Girona –deixant de banda els penals que l'àrbitre va passar per alt– no va ser capaç d'enllestir un partit que tenia per la mà amb un gol de Brandon.



el partit



«Ens ha mancat velocitat en el joc i, quan l'hem trobat, ha estat en moments puntuals. Hem fet ocasions. Sobretot als darrers minuts, que hem arribat a la porteria contrària. En termes generals, hem fet més mèrits per guanyar que l'Albacete, però no té res a veure. Importa el resultat i per a nosaltres un punt és veritablement dolent».



els possibles penals



«M'han ensenyat l'última acció i per mi és penal. L'àrbitre ha decidit no anar a veure-la ni revisar-la, suposo que el VAR li ha dit que no. Segons la meva percepció, fa la sensació que acompanya amb el braç i després de tocar la pilota té la intenció de jugar amb el braç. Potser miro massa pel meu costat, però és el que he vist a la imatge».

LA no reacció al gol



«Hem encarat malament tant el gol encaixat com el nostre. Estàvem bé quan ens hem posat per davant al marcador i a partir d'aleshores ens ha costat agafar el ritme del partit. A la segona part ha sigut a moments. Sabíem que trobaríem un futbol molt directe, de segones jugades i pràcticament sense poder tenir el control. A còpia de coratge i orgull personal de cada jugador, hem tingut ocasions».



alcalá, retratat



«M'he decidit per Alcalá perquè Ignasi Miquel acaba de sortir d'una lesió. En Pedro (Alcalá) té més ritme, però sigui ell, en Ramalho, l'Ignasi, Juanpe o en Santi (Bueno), podem alinear qualsevol dels centrals i sabem que ho faran bé. Els errors existeixen en el món del futbol i aquest ens ha costat un gol, però hem de fer altres coses per contrarestar-ho».



el gol anul·lat pel var



«El VAR em convenç si és per ajudar, però no em convencen els cinc minuts que es perden quan hi ha una situació bastant exagerada. És una tensió innecessària per al porter i entre els canvis, etc., els comptes no surten. Les matemàtiques i els números són clars».



els canvis



«He tret Soriano tan tard perquè no volia perdre el mig del camp. Els jugadors complien i Soriano feia quasi dos mesos que no competia».



les amonestacions finals



«A part de jugadors, són persones. Demostra que s'interessen i estan per l'equip. Han sentit impotència perquè possiblement era penal».



el resultat



«Hem de corregir la velocitat i disposició que ens han mancat. Quan no guanyem és una oportunitat perduda, encara que sumem un punt».