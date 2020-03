Un bon ruix final per mantenir ben viu el somni

I ara què? Finiquitat aquest últim cap de setmana, per Montilivi sura una estranya sensació. Un regust agredolç. No són del tot bones les vibracions que transmet el Girona, que no perd però que tampoc enamora. Al decebedor empat amb l'Albacete (1-1), se li sumen les gerres d'aigua freda que vindrien després, totes de manera consecutiva. Els rivals directes no fallen i l'objectiu es complica. Osca i Almeria guanyaven el mateix dissabte. Ahir ho feia el Saragossa, el que allunya la segona posició. Vuit punts sembla una diferència difícil d'eixugar. Per tant, centrar-se en lligar el play-off i encomanar-se a fer-ho bé a les dues eliminatòries finals comença a ser l'única fita més que possible. Quelcom que és més a l'abast, però per la qual tampoc val a badar. L'Elx, el sisè, també suma de tres en tres. També ho fan el Mirandés o l'Sporting, que apreten per sota. Amb 33 punts en joc, els gironins saben que per acabar entre els sis primers els cal fer un bon ruix final de temporada. Si més no, necessitaran emular les altres tres temporades en què han aconseguit classificar-se per la promoció si volen mantenir ben viva la flama de l'ascens fins a l'últim moment.

Cada temporada és un món i predir què és el que pot passar d'aquí al final del curs és del tot impossible. Les trajectòries fan que el primer i el segon lloc semblin massa lluny ja d'un Girona que, tot i acumular set jornades sense perdre, no acaba de donar el cop definitiu al damunt de la taula per presentar candidatura. El Cadis va fent i el Saragossa, amb deu partits consecutius sumant, està en un moment de forma dolç i sembla no tenir aturador. Osca i Almeria han tornat a guanyar. No pas els de Martí, als quals els ha condemnat enllaçar dos empats i sumar només un parell dels últims sis punts en joc. Acabada la jornada 31, són 47 els punts que hi ha al caseller. En dos dels tres cops que l'equip ha acabat jugant la promoció la situació era millor que no pas l'actual. Amb Rubi, a aquestes alçades els blanc-i-vermells eren tercers amb 54 punts (12/13). Amb Machín, el curs 14/15, quarts amb 56. També es va fer el play-off a l'exercici 15/16, però aquell cop es va anar de menys a més i a onze partits pel final es sumaven 44 punts.

Precisament aquella temporada, el ruix final va ser exemplar. Si els gironins eren onzens a les mateixes altures de la pel·lícula, van acabar sumant 22 dels últims 33 punts en joc (només una derrota en onze jornades) per tancar la lliga regular a la quarta plaça. L'ascens s'acabaria escapant a l'última eliminatòria, davant l'Osasuna (2-1 al Sadar i 0-1 a Montilivi). Més bo encara va ser el desenllaç del curs 14/15, en que es va passar de tenir 56 punts als 82 finals. És a dir, se'n van sumar 26 de 33. Una barbaritat. El balanç és espectacular: 8 victòries, 2 empats i només una desfeta. El fatídic 1-1 amb el Lugo de la darrera jornada va condemnar l'equip al play-off, on acabaria caient a primera ronda amb el Saragossa (0-3 i 1-4). Menys punts es van sumar a les últimes onze jornades amb Rubi, però també en van ser uns quants: 17. Al final, 71 per lligar el quart lloc i caure al darrer esglaó amb l'Almeria (0-1 i 3-0). En tots aquests anys, la frontera de la promoció va superar la barrera dels 60 punts: 66 (12/13), 61 (14/15) i 64 (15/16). Fins i tot l'any que es va pujar (16/17), també es va necessitar un mínim de 63 punts per lluitar per l'ascens fins a darrera hora. Per atrapar unes xifres similars, els gironins podrien fer-ne prou amb sumar la meitat dels punts que hi ha en joc, encara que això potser seria jugar amb foc. Des d'ara i fins al final, tocarà enfrontar-se amb els següents rivals: Las Palmas, Racing, Elx, Numància, Màlaga, Saragossa, Sporting, Almeria, Lugo, Cadis i Alcorcón. Temps per determinar si hi ha opcions per somiar o, en canvi, per confirmar que la temporada ha sigut una veritable decepció.



35 gols encaixats

No és ni de bon tros la pitjor xifra defensiva de la temporada, però els 35 gols que ha encaixat el Girona després de 31 jornades és prou significatiu i es pren com a referència la passada temporada. A la Segona Divisió, els dos equips que van acabar pujant sense haver de passar per la promoció van ser l'Osasuna i el Granada. Cap dels dos conjunts va rebre més gols. L'equip navarrès, el campió, en va rebre precisament 35 al llarg de 42 partits. Els mateixos que ara mateix acumulen els de Martí. Menys els andalusos, amb 28. Res que sigui decisiu, però un dels arguments, la facilitat que el rival de torn té per veure porteria sense fer res de l'altre món, que pot ser decisiu a l'hora de sumar més o menys punts des d'ara fins al final de temporada.



Pla de treball

Descansa avui la plantilla, que no torna fins demà als entrenaments per començar a preparar la visita d'aquest cap de setmana a l'estadi Gran Canaria. L'equip treballarà de dimarts a divendres, amb sessions que començaran sempre a partir de tres quarts d'onze del matí i que es celebraran a les instal·lacions de La Vinya. El dissabte, els jugadors convocats i també els membres del cos tècnic es desplaçaran a Las Palmas, on s'hi exercitaran a la tarda i no serà fins l'endemà quan s'enfrontaran a l'equip local.