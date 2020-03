El Girona B s'apunta el derbi de filials

El Palamós continua enganxat a la roda de la segona plaça, que té a només un punt. Ahir va golejar a domicili de manera contundent el Sabadell Nord. En el minut 6 de partit, Biel Pla va aprofitar un refús del porter Lluri, després d'una rematada de cap de Toni Rossell, per fer el primer gol del matx. Aquest 0-1 va donar molta confiança a l'equip i al llarg del primer temps no va patir pel resultat i va controlar bé la pilota. A la represa, el Palamós va seguir mostrant una imatge molt seriosa i una alta efectivitat de cara a porta. Toni Rossell va fer el segon en el minut 69 quan va rematar amb el cap una pilota pentinada per David Cano. Només un minut després i en ple desconcert local, Dembo va marcar a porteria buida després d'una passada d'Adri Salas. A partir d'aquí, el partit va quedar més que sentenciat i Dani Muela va fer el definitiu 0-4 rematant una centrada de Pere Espuña.



La Jonquera va sortir al camp de Can Rosés amb la intenció d'endur-se els tres punts a casa. Davant seu s'hi va trobar un Rubí disposat a plantar cara. En el minut 37 d'una primera part molt intensa, Arnau Garcia va avançar el conjunt visitant. En la represa, La Jonquera també va tenir opcions d'ampliar el seu avantatge que no va materialitzar. En l'últim quart d'hora, el Rubí va posar una marxa més, tot i que els seus intents topaven amb una defensa alt-empordanesa ben posicionada. Però a l'últim minut del temps reglamentari, l'àrbitre va xiular penal a favor del Rubí i Estrada no va perdonar. Poca recompensa després de tot el treball i l'esforç de La Jonquera, que va tornar a casa amb un punt que la deixa en dotzena posició.

El Girona B es va endur un derbi molt intens en què el filial del Llagostera no li va posar les coses fàcils. El dinamisme del cuer va obligar el líder a mostrar el màxim compromís. A la mitja hora de joc, Coll va marcar l'únic gol del partit. Tot i que els visitants van disposar de diverses ocasions -algunes de molt clares- no les van poder materialitzar. Sense sort els blanc-i-vermells de cara a porteria, el conjunt local es va veure dins del partit i va enviar al pal la seva oportunitat d'empatar. Finalment, els tres punts se'ls va quedar el Girona B, que veu com cada jornada s'apropa més al seu objectiu.



Després de sis partits sense conèixer la derrota, l'Escala es va veure superat pel Manlleu en un duel en el qual les decisions arbitrals van tenir molt protagonisme. Rami va veure la vermella directa al minut 20 de partit després d'aturar un contracop local. Un minut després, Botxi també va ser expulsat després d'una segona groga per protestar. A la represa, la superioritat dels jugadors del Manlleu es va veure plasmada també en el joc. Malgrat l'esforç dels escalencs, al minut 60 el Manlleu va obrir la llauna a pilota aturada, i en el temps de descompte els osonencs van sentenciar al contraatac.