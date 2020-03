El Saragossa no falla i allunya l'ascens directe a vuit punts

Hi ha una cosa pitjor que fer un mal partit, no passar de l'empat contra un equip que lluita per no baixar i perdre l'oportunitat d'alçar-se encara que sigui de manera momentània fins a la tercera posició, posant així pressió als rivals directes. Que a tot això se li sumi la victòria del Saragossa, l'equip al que precisament tens com a referència i que marca la frontera amb el teu principal objectiu, que no és pas cap altre que pujar de categoria, si pot ser sense haver de pagar el peatge d'una promoció. Mal cap de setmana pel Girona, que es tornava a quedar sense sumar de tres en tres i que veu com la segona posició s'allunya. Ara ja està a vuit punts, un món tenint en compte que queda menys d'un terç de Lliga per disputar-se, que les sensacions no són del tot bones i que l'actual segon classificat, justament el Saragossa, està en un gran moment de forma.

L'equip de Víctor Fernández acumula deu jornades sense perdre. Ratxa que l'ha permès deixar de ser un aspirant a entrar al play-off i canviar el seu estatus, convertint-se en un clar candidat a l'ascens. Des que el 22 de desembre perdia amb l'Osca, el Saragossa ha sumat 22 punts dels últims 30, sense conèixer la derrota des de principis de 2020. Ahir, a Màlaga i per la mínima (0-1), amb un gol del pitxitxi Luis Suárez a les acaballes (m. 86). Suma ja 56 punts, només un menys que el Cadis, l'encara líder. En són vuit més dels que té el Girona (47), que continua tenint per davant l'Almeria i l'Osca, tercer i quart, respectivament, cadascun amb 50 punts. L'Elx, que es va imposar al camp del Rayo capgirant un marcador advers (2-3), es manté sisè i es troba a només un punt dels gironins (46), a dues setmanes de veure's tots dos equips les cares al Martínez Valero. Un duel que no podrà disputar Cristhian Stuani perquè el davanter estarà amb l'Uruguai. El marge dels de Martí amb el setè, ara el Mirandés (42), és de cinc punts. Serà suficient?