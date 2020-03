Johan Mojica ha estat inclòs a la prellista de convocats de Colòmbia per enfrontar-se a Xile i Veneçuela el 27 i 31 de març en partits classificatoris per al Mundial 2022 de Qatar. El carriler blanc-i-vermell és un dels 34 jugadors precitats pel tècnic Carlos Queiroz i si es confirma que finalment entra a la llista definitiva, es perdria el partit de Lliga que el Girona ha de jugar a Elx. Per contra, a la llista no hi és el davanter del Saragossa Luis Suárez.