L'esport es blinda pel coronavirus: totes les competicions es jugaran sense públic els propers 15 dies

El Las Palmas-Girona de diumenge (1/4 de 7) i el Girona-Racing de la setmana que ve a Montilivi es jugaran a porta tancada. La Lliga ha transmès als clubs les directrius rebudes des del Govern espanyol com a mesura de prevenció del brot de coronavirus. El Consell de Ministres ha adoptat la decisió que no es juguin partits oberts al públic de cap competició esportiva, sigui professional o amateur, durant els propers quinze dies, amb l'objectiu d'evitar que creixi el número d'infectats. D'aquesta manera el tancament de les instal·lacions per al públic també afectarà el bàsquet, l'handbol i la resta de disciplines. L'Uni, per exemple, haurà de rebre el Tenerife el dia 22 a Fontajau sense aficionats.



Els duels afectats de futbol a Primera i Segona són:

Primera divisió- Jornada 28

- R. Madrid-Eibar (divendres 13, 21h)

- Leganés-Valladolid (dissabte 14, 13h)

- València-Llevant (dissabte 14, 16h)

- Mallorca-Barça (dissabte 14, 18.30h)

- Celta-Vila-real (dissabte 14, 21h)

- Espanyol-Alabès (diumenge 15, 12h)

- R. Societat-Osasuna (diumenge 15, 14h)

- Ahletic-Atlètic de Madrid (diumenge 15, 16h)

- Granada-Getafe (diumenge 15, 18.30h)

- Sevilla-Betis (diumenge 15, 21h)

Primera divisió- Jornada 29

- Osasuna-Atlètic de Madrid (divendres 20, 21h)

- Valladolid-Celta (dissabte 21, 13h)

- R. Madrid-València (dissabte 21, 16h)

- Alabès-R. Societat (dissabte 21, 18.30h)

- Eibar-Athletic (dissabte 21, 21h)

- Vila-real-Mallorca (diumenge 22, 12h)

- Betis-Granada (diumenge 22, 14h)

- Getafe-Espanyol (diumenge 22, 16h)

- Llevant-Sevilla (diumenge 22, 18.30)

- Barça-Leganés (diumenge 22, 21h)

Segona divisió- Jornada 32

- Ràcing-Lugo (divendres 13, 21h)

- Fuenlabrada-Tenerife (dissabte 14, 16h)

- Màlaga-Osca (dissabte 14, 16h)

- Mirandés-Numància (dissabte 14, 18.15h)

- Oviedo-Ponferradina (dissabte 14, 18.15h)

- Deportivo-Sporting (dissabte 14, 21h)

- Albacete-Almeria (diumenge 15, 12h)

- Cadis-Rayo (diumenge 15, 16h)

- Elx-Extremadura (diumenge 15, 18.15h)

- Las Palmas-GIRONA (diumenge 15, 18.15h)

- Saragossa-Alcorcón (diumenge 15, 21h)

Segona divisió- Jornada 33

- Almeria-Las Palmas (divendres 20, 21h)

- Osca-Mirandés (dissabte 21, 16h)

- Oviedo-Deportivo (dissabte 21, 18.15h)

- Tenerife-Màlaga (dissabte 21, 18.15h)

- Numància-Cadis (dissabte 21, 21h)

- Rayo-Fuenlabrada (diumenge 22, 12h)

- Lugo-Saragossa (diumenge 22, 16h)

- Ponferradina-Elx (diumenge 22, 16h)

- Alcorcón-Sporting (diumenge 22, 18.15h)

- GIRONA-Ràcing (diumenge 22, 18.15h)

- Extremadura-Albacete (diumenge 22, 20.30h)