Crisi a Las Palmas 11 jornades sense guanyar i a tres punts del descens

«Una punyalada a l'escut» titulava ahir La Provincia la crònica del partit que el Las Palmas havia jugat i perdut diumenge al camp de l'Sporting de Gijón (4-0). El relat, per dins, comptava amb referències com «Unión Deportiva Vergonya», «l'enfonsament del Titanic» o «benvinguts a l'infern» que deixen ben clar quin partit va fer, o més ben dit, quina imatge va oferir el Las Palmas a Gijón.

El proper rival del Girona va naufragar completament al Molinón i va encaixar els 4 gols en una segona part lamentable. Fins i tot al final del partit el seu entrenador, José Mel, va demanar «perdó pels errors d'alevins» dels seus jugadors i va reconèixer que «durant 20 anys com a professional» no li havia passat mai «una cosa així». Per si fos poc, el capità Aythami Artiles parlava obertament de «vergonya». Tot plegat allarga la crisi d'un Las Palmas que encadena 11 jornades sense guanyar i que no venç a la Lliga des del 15 de desembre contra l'Elx (2-3).

Una ratxa d'allò més negativa que ha situat l'equip a només tres punts de les posicions de descens abans de rebre el Girona diumenge (1/4 de 7) al Gran Canària.

El partit es presenta sens dubte com una final per als canaris que, si no guanyen, podrien complicar-se encara més la vida en el moment més decisiu de la temporada. Per a aquest partit, a més a més, no hi serà el central Mauricio Lemos, expulsat al Molinón. En principi, no s'esperen decisions dràstiques abans de diumenge i més tenint en compte que el president del club havia avançat que estava a punt de tancar la renovació de Mel per a la temporada vinent. Tanmateix, la mala dinàmica actual i el fet de veure's a prop de les brases fa que no es descarti res.



El Girona, botxí de Mel?

Un mal resultat contra el Girona podria suposar la guspira definitiva per declarar l'estat de crisi total. No li espera un partit fàcil al Girona, diumenge. Tot al contrari.

Els jugadors locals sortiran ferits en l'orgull i amb ganes de tallar amb la mala ratxa i sumar el primer triomf del 2020. Tot i això, els nervis no hi faltaran i el Girona se'n pot beneficiar si sap gestionar bé el partit. En aquest sentit, una hipotètica victòria gironina podria comportar el final de l'etapa de Mel a Las Palmas. Curiosament, el Girona ja va ser el botxí de Mel la temporada 2017-18, quan era entrenador del Deportivo, a Primera . Llavors, el triomf gironí a l'estadi de Riazor (1-2 amb gols d'Aday i Portu) va suposar la destitució del tècnic.