Errades que costen punts

El Girona va allargar dissabte la ratxa d'imbatibilitat i ja fa set jornades que no perd. Això sí, l'empat contra l'Albacete (1-1) va deixar, altre cop, un regust d'allò més amarg entre la parròquia i la plantilla locals.

La sensació que la igualada era gairebé una derrota es va confirmar veient com els rivals no fallaven i l'ascens directe s'escapava a 8 punts. Contra l'Albacete es va tornar a veure una pel·lícula massa vista enguany per l'afició blanc-i-vermella. Un guió de partit en què una errada evitable acaba costant punts al Girona. La mala passada d'Alcalá a un Gumbau que tampoc va saber reaccionar-hi bé va acabar amb el golàs de Manu Fuster que va suposar l'1-1 definitiu. És a dir, una badada que va costar dos punts més a un Girona que aquesta temporada s'ha convertit en un especialista a fer regals.

Pel cap baix, en 10 partits algun jugador blanc-i-vermell l'ha vessada fort en una situació compromesa i ha provocat un gol del contrari. És veritat que el futbol és un joc d'errades i si no n'hi hagués ben pocs gols es veurien. Tanmateix, el concepte «corregir errades, minimitzar-les o mirar que no es repeteixin» és d'allò més sentit entre els entrenadors a les conferències de premsa. També a les d'un Pep Lluís Martí que, tot i això, no troba la manera d'aturar una sagnia que està costant massa punts als gironins. En aquest sentit, i tenint en compte que el desenvolupament dels partits hauria estat un altre, l'estadística diu que el Girona ha deixat escapar 15 punts per culpa d'errades no forçades. Una xifra esfereïdora.

Qui s'endú la palma a l'hora de fer regals cars és Pedro Alcalá. Contra l'Albacete va errar en la passada i curiosament ja va ser protagonista negatiu al partit de la primera volta en fer-se un autogol en l'intent de rebutjar una pilota. El de Mazarrón apareix a la foto de molts gols encaixats del Girona. Contra el Cadis va marcar-se un altre gol en pròpia porteria i, per postres, en l'afegit, va deixar morta una pilota perquè Álex Fernández sentenciés el partit. A més a més, de les botes d'Alcalá van néixer un gol del Ponferradina al Toralín, un del Mirandés a Montilivi i també un al camp del Cartagena.

Alcalá no ha estat l'únic que surt retratat en el resum de pífies de la temporada que han costat punts al Girona. També hi són el porter Juan Carlos, amb dues errades contra el Saragossa i el Numància, Diamanka al camp del Tenerife i Maffeo a Riazor en l'acció del 2-0 local. Per últim, també es van deixar de sumar dos punts quan Stuani va estavellar un penal al pal esquerre en el temps afegit del partit contra l'Alcorcón (0-0).