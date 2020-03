El Girona jugarà els dos propers partits de lliga a porta tancada

El Las Palmas-Girona de diumenge (1/4 de 7) i el Girona-Racing de la setmana que ve a Montilivi es jugaran a porta tancada. La Lliga ha transmès als clubs les directrius rebudes des del Govern espanyol com a mesura de prevenció del brot de coronavirus. El consell de ministres ha adoptat la decisió que no es juguin partits oberts al públic durant els propers quinze dies. Per tant, això afecta les dues properes jornades de la Lliga Santander i Smartbank. Així, entre els partits que es jugaran a porta tancada destaca el Sevilla-Betis, el Mallorca-Barça, o el Madrid-València.



Els duels afectats són:

Primera divisió- Jornada 28

- R. Madrid-Eibar (divendres 13, 21h)

- Leganés-Valladolid (dissabte 14, 13h)

- València-Llevant (dissabte 14, 16h)

- Mallorca-Barça (dissabte 14, 18.30h)

- Celta-Vila-real (dissabte 14, 21h)

- Espanyol-Alabès (diumenge 15, 12h)

- R. Societat-Osasuna (diumenge 15, 14h)

- Ahletic-Atlètic de Madrid (diumenge 15, 16h)

- Granada-Getafe (diumenge 15, 18.30h)

- Sevilla-Betis (diumenge 15, 21h)

Primera divisió- Jornada 29

- Osasuna-Atlètic de Madrid (divendres 20, 21h)

- Valladolid-Celta (dissabte 21, 13h)

- R. Madrid-València (dissabte 21, 16h)

- Alabès-R. Societat (dissabte 21, 18.30h)

- Eibar-Athletic (dissabte 21, 21h)

- Vila-real-Mallorca (diumenge 22, 12h)

- Betis-Granada (diumenge 22, 14h)

- Getafe-Espanyol (diumenge 22, 16h)

- Llevant-Sevilla (diumenge 22, 18.30)

- Barça-Leganés (diumenge 22, 21h)

Segona divisió- Jornada 32

- Ràcing-Lugo (divendres 13, 21h)

- Fuenlabrada-Tenerife (dissabte 14, 16h)

- Màlaga-Osca (dissabte 14, 16h)

- Mirandés-Numància (dissabte 14, 18.15h)

- Oviedo-Ponferradina (dissabte 14, 18.15h)

- Deportivo-Sporting (dissabte 14, 21h)

- Albacete-Almeria (diumenge 15, 12h)

- Cadis-Rayo (diumenge 15, 16h)

- Elx-Extremadura (diumenge 15, 18.15h)

- Las Palmas-GIRONA (diumenge 15, 18.15h)

- Saragossa-Alcorcón (diumenge 15, 21h)

Segona divisió- Jornada 33

- Almeria-Las Palmas (divendres 20, 21h)

- Osca-Mirandés (dissabte 21, 16h)

- Oviedo-Deportivo (dissabte 21, 18.15h)

- Tenerife-Màlaga (dissabte 21, 18.15h)

- Numància-Cadis (dissabte 21, 21h)

- Rayo-Fuenlabrada (diumenge 22, 12h)

- Lugo-Saragossa (diumenge 22, 16h)

- Ponferradina-Elx (diumenge 22, 16h)

- Alcorcón-Sporting (diumenge 22, 18.15h)

- GIRONA-Ràcing (diumenge 22, 18.15h)

- Extremadura-Albacete (diumenge 22, 20.30h)