Las Palmas demana a LaLiga que ajorni el partit de diumenge contra el Girona

La Unió Esportiva Las Palmas ha sol·licitat a LaLiga que ajorni el partit de diumenge que ve contra el Girona a l'estadi de Gran Canària "davant la impossibilitat de disputar el partit en circumstàncies normals", segons ha informat en el seu compte oficial de Twitter.





Ante la imposibilidad de disputar en circunstancias normales el partido de este domingo ante el @GironaFC, la UD Las Palmas solicita a la @LaLiga su aplazamiento. — UD Las Palmas (@UDLP_Oficial) March 10, 2020

En un breu comunicat, el club illenc sol·licita l'ajornament del xoc contra el conjunt gironí, que es disputarà a porta tancada, igual que la resta de partits de Laliga Santander i Laliga SmartBank durant les pròximes dues setmanes, després de la decisió presa aquest dimarts pel Govern espanyol com a mesura preventiva per la propagació del coronavirus Covid-19.El partit entre la UD Las Palmas i el Girona correspon a la trentena segona jornada de Laliga SmartBank, i es disputaria sense públic a les grades, així com el següent partit, que enfrontarà el conjunt canari amb l'Almeria, el pròxim dia 20 (divendres), a l'estadi dels Jocs Mediterranis.