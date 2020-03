Zeballos: «Això no és un repte per a mi, sinó una oportunitat»

La sala de premsa de l'estadi de Montilivi ha acollit aquesta mateixa tarda la presentació de l'últim fitxatge del Girona. Es tracta del davanter Joaquín Zeballos, qui havia quedat lliure després de fer un grapat de gols al seu país. L'atacant s'ha mostrat "orgullós" i alhora "il·lusionat" amb una etapa que ha iniciat aquest mateix matí, quan ha disputat el seu primer entrenament sota les ordres de Pep Lluís Martí. "Això no m'ho prenc com un repte, sinó com una oportunitat", ha dit Zeballos, poc després que el director esportiu Quique Cárcel l'hagi definit com una aposta de "futur", espolsant-li la pressió de sobre: "Els qui es pensin que arriba per pujar l'equip a Primera s'equivoca. Primer que agafi el ritme i que vagi mica en mica, no li hem de posar pressió".

Joaquín Zeballos ha dit el següent:

"És un orgull estar aquí, en aquesta institució amb un gran projecte. He estat entrenant a Uruguai a l'espera de resoldre la meva situació. Estic bé físicament. Ja m'he entrenat amb l'equip esperant estar el més aviat possible amb l'equip".

"No és el mateix entrenar de manera individual que fer-ho amb un equip. M'he intentat mantenir en forma. El més aviat que pugui mantenir el ritme espero poder estar disponible per l'entrenador".

"Per a tot Uruguai, Cristhian és un referent. És un jugador extraordinari, està fent molt bones temporades. Quan vaig arribar aquí es va posar en contacte amb mi i es va oferir a ajudar-me en qualsevol cosa. És una bona persona, com també Santi Bueno. Vinc de molt lluny, on hi tinc la família i un gest així m'agrada. Espero aprendre moltes coses d'ell. No m'ho prenc com un repte, sinó com una oportunitat".

"Sóc un nou d'àrea, m'agrada jugar entre els defensors. Em moc molt bé dins de l'àrea. També sóc un davanter definidor".

"El futbol europeu està molt valorat, sobretot al meu país. És el somni de tot futbolista. És un orgull que el Girona m'obri les portes, espero estar a l'alçada per no defraudar a ningú".

Això és el que ha manifestat Quique Cárcel:

"És una oportunitat. El coneixem des de fa temps, seguim molt la lliga d'Uruguai. Tenim el Torque, un equip que coneixem molt bé. Va fer molts gols l'any passat, vam tenir un seguiment. Ha mantingut aquests números, demostrant que té gol. Fam, ganes de ser futbolista, té ambició. Això és el més difícil al món del futbol".

"Ve a un equip que està molt fet, amb davanters que són importants. És un procés. Ve de molt lluny, d'un altre futbol i s'ha d'adaptar. No ha d'anar ràpid, sinó amb tranquil·litat. No se li ha de donar cap mena de pressió. És jove i mica en mica ens donarà els resultats que volem, n'estic segur".

"Quan acaba el mercat de gener, teníem clar que acabaríem la temporada amb els que teníem. Aquest fitxatge és una oportunitat de futur. La lesió de Soriano va generar una mica més d'incertesa, però sabíem que tampoc no s'estaria gaire temps lesionat. Estem pensant en un projecte de més anys, més enllà del curt termini. El club està en un moment d'incertesa, de no saber on estarà la temporada vinent. Ha fet números per ajudar-nos tant a una categoria com a l'altra".

"Si no estigués lliure hauria sigut inviable signar-lo. Durant el mes de gener no va sortir l'oportunitat, va ser el febrer. Amb els seus representants feia temps que ho estàvem parlant. Vam comprovar que estava lliure i així era. Com hi va arribar va ser qüestió d'ell".