Mor Narcís Codina, l'expresident del Girona que va inaugurar Montilivi

A pocs mesos que Montilivi celebri el seu 50è aniversari (es va inaugurar el 14 d'agost de 1970 amb un amistós entre el Girona i el Barça que es van endur els blaugranes per 1-3), avui s'ha conegut la mort d'un dels seus grans impulsors, l'expresident del Girona Narcís Codina. Tenia 87 anys i a banda de dirigir el club entre 1968 i 1973 (en l'impàs de Vista Alegre al nou camp, i vivint dues promocions fallides per pujar a Segona contra el Còrdova i el Vila-real), també va ser exregidor del primer Ajuntament democràtic (1979-80), exdelegat d'esports, i empresari, fundador del que ara es coneix com la cadena d'hotels Med Playa (amb centres a la Costa del Sol, Benidorm, Salou i la Costa Brava), i al costat de Martí Bassó de la gestoria Bassó-Codina, una col·laboració que va durar fins el 1979, quan va obrir l'assessoria Codina. Entre 1977 i 1979 també havia sigut president del Col·legi d'Agents de la Propietat Immobiliària.

Codina, nascut a Maçanet el maig de 1932, estava casat i tenia 4 fills, 11 néts i 3 besnéts. Per a la història quedarà haver format part dels anomenats "Els 7 magnífics" que van impulsar la construcció de l'estadi del Girona a Montilivi. No els quedava cap més alternativa a aquests directius del club, perquè el propietari dels terrenys de Vista Alegre els volia recuperar. Descartada l'opció de construir el camp a Montjuïc, es va trobar una alternativa a Montilivi. «Ja hi havia l'avinguda feta i es veia que la ciutat podria crèixer per aquell sector. En aquells moments, a més, el preu era assequible», explicava Codina el juny de 2018 en un reportatge del Diari de Girona poc abans que l'Ajuntament aprovés la concessió per 50 anys de la instal·lació al club. Aquells "Set Magnífics" van ser Codina, Benjamí Colomer, Joan Vidal, Josep Garrido i Joaquim Ribas, als quals més tard es va incorporar Josep Ribera i Jaume Grabuleda.

La finca tenia 49.339,48 metres quadrats. El preu, 6.495.542 pessetes (39.000 euros). En aquells moments el president encara era Pere Saguer, que poc després va dimitir. El va rellevar Narcís Codina. «Els set magnífics» van contractar l'arquitecte Ros i van projectar un estadi amb capacitat per a uns 17.000 espectadors (la xifra fa de mal dir perquè, inicialment, la grada era de ciment i s'hi acumulava molta gent dreta en zones com els gols, una situació ara impensable en el futbol professional). La Nova Creu Alta de Sabadell els va servir d'inspiració. El nou estadi va costar uns 30 milions de pessetes (180.000 euros avui). L'expresident encara era un gran seguidor del Girona i un dels seus grans records recents era la victòria contra el Madrid (2-1) a la lliga la diada de Sant Narcís de 2017 amb els gols de Stuani i Portu.