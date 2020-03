La lesió més temuda pels futbolistes

Si bé encara no se sap quan es reprendrà la competició -tampoc és gaire clar ho faci- el que sí que és segur és que Brandon Thomas no tornarà a jugar cap més partit amb el Girona aquesta temporada. El davanter balear es va trencar el lligament encreuat anterior en una lesió que es va fer durant l'entrenament de dimecres passat que també li va afectar el menisc. A l'espera que passi per la sala d'operacions, Brandon ha dit adeu a la temporada i no tornarà als terrenys de joc com a mínim fins d'aquí a mig any. La lesió de Brandon suposa una bona garrotada a les aspiracions d'un Girona que havia trobat en el mallorquí l'home ideal de començar la pressió i, a més a més, un bon complement per a Stuani. De fet, en els dos darrers partits a Montilivi contra Ponferradina i Albacete, Brandon havia vist porteria (2 gols). Si la competició es reprèn les properes setmanes, caldrà veure si el Girona es planteja demanar a la Lliga la possibilitat de cercar-li un substitut, perquè es tracta d'una lesió de llarga durada. El futur de Brandon també queda pendent perquè el davanter és encara propietat de l'Osasuna, que el té cedit al Girona amb obligatorietat de compra en cas d'ascens a Primera.

Deia fa uns anys l'exentrenador del Girona Raül Agné que, per estadística, cada temporada tots els equips solen perdre un jugador per culpa d'aquesta greu lesió. Agné, que dilluns passat va tancar la seva etapa al Còrdova, ho deia en referència al que li va passar al Girona la temporada 2011-12. Aquell curs, el conjunt de Montilivi va veure com perdia quatre jugadors per la temuda lesió de lligaments encreuats del genoll. Els afectats van ser Javi Acuña, Richy Álvarez, Ion Vélez i Dani Erencia. Només Acuña, que s'havia lesionat a la pretemporada, va poder tornar a jugar aquella campanya. No cal anar tan lluny per trobar un precedent de la lesió. De fet, aquesta mateixa temporada Valery Fernández va patir-la durant un amistós contra el Derby County durant la pretemporada a Anglaterra. El de l'Escala va rebre una duríssima entrada d'un rival que li va provocar la lesió. Set mesos després, Valery comença a entrenar-se amb el grup i confia, de mica en mica, entrar als plans de Pep Lluís Martí quan es reprengui la competició.

El curs passat, qui la va patir va ser Johan Mojica. El colombià es va lesionar a l'octubre del 2018 al cap de dos dies de reaparèixer en un amistós a Peralada contra el Tolosa. La recuperació de Mojica va ser la prevista: entre sis i set mesos de baixa. Tot i això, Eusebio hi va recórrer un cop ja recuperat i gairebé a la desesperada en el decisiu partit contra el Llevant a Montilivi que va suposar el descens virtual del Girona a Segona A a la penúltima jornada de Lliga. La temporada passada, el Girona també va perdre Aday per més de mig any, però en el seu cas no va ser una lesió de lligaments sinó un problema al menisc que es va complicar.

Mas, Benja, Ramalho...

En l'anterior etapa a Segona A, de lesions de lligaments encreuats n'hi va haver una bona colla. Carles Mas, la temporada 2015-16, va patir-la de primera mà i va veure frenada la seva projecció. Un any abans, la víctima va ser Jonas Ramalho. El basc es va trencar els lligaments a la primera part d'un partit al camp de l'Alabès, ja al tram final de la temporada, en què no va demanar el canvi fins a la mitja part. Benja Martínez i Joseba Garmendia també van patir la mateixa lesió la temporada 2012-13, quan, amb Rubi a la banqueta, l'equip va arribar a la final del play-off. Tots dos van tenir complicacions a les lesions i les seves recuperacions es van allargar més del previst. El curs anterior, les víctimes havien estat, com hem dit, Richy, Acuña, Ion Vélez i Erencia.

L'últim jugador afectat per aquest tipus de lesió en aquesta etapa moderna al futbol professional (des del 2008) és Òscar Álvarez. El central, actual segon entrenador del València, va resultar lesionat per culpa d'una duríssima trompada amb Maris Verpakovskis durant l'empat (2-2) entre els gironins i el Celta a l'estadi Montilivi. Abans d'acabar el curs, el jove porter Martí Bartrina, ara al Banyoles i llavors tercer porter, també va patir aquesta lesió.