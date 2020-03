EL Girona FC posa en marxa una campanya per lluitar contra el Coronavirus

El Girona FC ha posat en marxa una campanya de recaptació de fons per lluitar contra el Coronavirus. Els diners que s'aconsegueixin aniran destinats íntegrament a l'hospital Josep Trueta, centre de referència a la demarcació, i serviran per a la compra de mascaretes, bates i altre material assistencial per tractar els pacients que estan ingressats. La campanya, que es durà a terme a través de la plataforma GoFundme (https://bit.ly/GuanyaremCovid19) i s'ha posat en marxa avui, no té un import mínim d'aportació.



A més de prendre part en aquesta iniciativa solidària, tots aquells que hi participin entraran en el sorteig dels següents productes i experiències:



20 Samarretes oficials signades pel primer equip.



20 Entrades dobles per a partits del Girona FC.



Botes i material personal signat dels jugadors.



10 lots de marxandatge del Girona FC.



10 experiències Meet&Greet amb els jugadors del Girona FC.





?? El Girona FC impulsa una campanya per recaptar fons per fer front al #Covid19! ?

Els diners aconseguits es destinaran a l'hospital Josep Trueta i serviran per comprar recursos mèdics. ?

? #GuanyaremAlCovid19 ?



DÓNA ARA https://t.co/ZKg8Xnl8Sm pic.twitter.com/ws1DjshS3A — Girona FC (@GironaFC) March 20, 2020