Aday: «S'ha d'acabar la Lliga; estar sense el Girona ni futbol és molt avorrit»

Sense competició i en temps de confinament, les xarxes socials són l'única eina perquè els clubs puguin continuar interactuant amb els seus aficionats. En aquest sentit, i tal com havia fet la setmana passada amb Brandon Thomas, el Girona va tornar a fer una trobada a Instagram amb un dels seus jugadors. L'escollit ahir per atendre en directe la massa social gironina a les xarxes va ser un dels capitans, Aday Benítez. El de Sentmenat va respondre amb sinceritat i sense embuts, com fa sempre, totes les qüestions que se li van presentar durant més de mitja hora. Aday va deixar clar que s'avorreix sense futbol i que aquesta Lliga s'hauria d'acabar un cop finalitzi la crisi sanitària de la COVID-19.

«Estar sense el Girona i sense futbol és molt ensopit», ha reconegut l'11 blanc-i-vermell. Aday va revelar que el cos tècnic ha donat unes indicacions als jugadors amb unes rutines de feina personalitzades i va assegurar que mira de seguir-les. «El club fa tot el que pot perquè puguem entrenar i estar bé. Ens estem preparant per tornar en la millor forma física possible, però a casa no tenim ni l'espai ni les eines per fer el que fem a La Vinya», deia un Aday que, malgrat tot considera que «cal acabar la Lliga». Aday explicava la seva jornada als seguidors gironins. «M'agrada dormir, però miro d'aixecar-me el més aviat possible, cap a les 9. A partir d'aquí, al matí treballo el tren inferior i, a la tarda, faig els exercicis del tren superior».

L'exjugador del Tenerife i l'Hospitalet, entre d'altres, no va refusar altres preguntes de menys actualitat com ara si pensava en la retirada. «Quan més m'acosto a l'edat de penjar les botes, més m'agrada el futbol. No em cansaré mai de jugar i entrenar. Si algun dia noto que no em motiva, ho deixaré, però fins ara no m'ha passat», destacava.

Qüestionat sobre quin havia estat el seu pitjor moment des que és al Girona, Aday no va tenir dubtes: el descens del curs passat. «Estava lesionat i em sentia impotent sense poder ajudar els meus companys. Veia que l'equip no guanyava i es ficava a baix. Va ser complicat», deia. El jugador vallesà també va explicar que el gol que va marcar contra el Còrdova a Montilivi en la tornada del play-off d'ascens de la temporada 2015-16 és «el més important que ha fet» amb el Girona.