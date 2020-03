El Girona recapta 15.000 euros per a l'Hospital Trueta

El Girona va inciar la setmana passada una campanya per a recaptar fons i destinar-los íntegrament a l'Hospital Universitari Doctor Josep Trueta de Girona per donar suport en la crisi sanitària provocada per la COVID-19. El club ha anunciat avui que a banda dels 7.500 recaptats, farà una donació de 7.500 euros més. L'objectiu del club és arribar als 25.000 de donacions perquè el club, com ja va anunciar, els doblarà per tal d'assolir així els 50.000 euros.

L'Hospital Trueta gestionarà tots els recursos aconseguits i amb aquesta aportacions podran comprar mascaretes, bates i d'altre material de protecció o tractament. Totohom que facin aportacions participarà, a més a més, en sortegi d'entrades i merxandatge del Girona.