Aday Benítez: «Hem d'estar preparats i fer-nos a la idea que hi pot haver un ERTO»

Mentre de mica en mica, els equips de Segona B i Tercera van anunciant que presenten ERTOs, els de Primera i Segona A sembla que hi són més reticents. En aquest sentit, ahir la COPE informava que els 42 clubs que pertanyen a LaLliga haurien cobrat els drets de televisió corresponents fins al 31 de maig i que els queda encara un 25 % per ingressar. Per tot plegat, 39 dels 42 clubs no veuen bé aplicar ERTOs a les seves plantilles. Tot i això, la possibilitat que el Girona s'aculli a aquesta mesura no està, ni de bon tros, descartada. El club està estudiant totes les possibilitats i, en aquest sentit, Aday Benítez confessava la passada matinada a RAC1 que ja n'havien parlat amb el club. És més, el de Sentmenat té clar que «cal anar-se'n fent a la idea que es farà perquè en té tota la pinta». «N'hem parlat. Estem al corrent i esperant què passa. Té tota la pinta que passarà i hem d'estar preparats. Ens n'hem de fer a la idea perquè no estem jugant i la Lliga no produeix», deia. D'altra banda, Aday desitja que la Lliga finalitzi. «Fa por no poder acabar. El club, els jugadors i tothom ha apostat moltíssim aquest any i volem que s'acabi la Lliga per tenir opcions de pujar».