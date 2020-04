Brandon continua sense poder-se operar tres setmanes després de la lesió

Brandon Thomas va arribar al mercat d'hivern a Girona com una petició expressa de Pep Lluís Martí, que hi havia coincidit al Mallorca. A partir de llavors, el davanter balear va entrar de seguida a l'equip. Primer, de revulsiu i, ràpidament, com a titular aprofitant l'adeu de Marc Gual i les lesions de Jonatan Soriano. Un parell de gols davant Ponferradina i Albacete confirmaven l'encert d'un fitxatge que cotitzava a l'alça. Tanmateix, el destí li tenia una mala passada guardada a Brandon. En l'últim entrenament abans que es decretés l'estat d'alarma i el confinament general, el mallorquí es va trencar el lligament encreuat del genoll esquerre. El diagnòstic, en aquestes lesions, és claríssim: sis mesos pel cap baix. En el cas de Brandon caldrà veure, però, quan s'hi està, perquè per culpa de la crisi del coronavirus encara no s'ha pogut operar. El mallorquí havia de passar per la sala d'operacions avui però la intervenció es va haver d'ajornar, com ja va passar la setmana passada.

Caldrà veure quan és que pot ser intervingut i començar el període d'una recuperació que es podria allargar fins cap a l'octubre. Cal recordar que Brandon és propietat de l'Osasuna, que el va cedir al Girona amb una clàusula que obligava els gironins a comprar-lo en cas d'ascens.